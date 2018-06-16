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地方萬花筒》雨神放鴿子　農民搶收水稻　糧倉喊「塞爆」

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/16 19:27
▲一期水稻進入收割期，因氣象預報有「成災」豪雨來襲影響，農民擔憂熟成水稻倒伏趕緊雇工搶收，農會烘乾場更湧現稻穀車大排長龍，農會人員抨擊「威脅性」氣象預報失準、害慘農民。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）
▲一期水稻進入收割期，因氣象預報有「成災」豪雨來襲影響，農民擔憂熟成水稻倒伏趕緊雇工搶收，農會烘乾場更湧現稻穀車大排長龍，農會人員抨擊「威脅性」氣象預報失準、害慘農民。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

南彰地區一期稻作預計端午節後進入採收期，受氣象預報有「成災」豪雨來襲影響，引發南彰化農民也出現恐慌性搶收，未料！氣象預報失準，雨神跟稻農開玩笑，造成部分農會烘乾場稻榖爆量，其中彰化縣溪州鄉農會一天進場八百多公噸，是平日三倍，竹塘農會也有五百多公噸，是平日兩倍，紛紛大喊，稻榖烘不完，不要再搶收了。


▲一期水稻進入收割期，因氣象預報有「成災」豪雨來襲影響，農民擔憂熟成水稻倒伏趕緊雇工搶收，農會烘乾場更湧現稻穀車大排長龍，農會人員抨擊「威脅性」氣象預報失準、害慘農民。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

中央氣象局卻預報近日有「致災性豪雨」降臨，農民擔憂強風豪雨一來，將熟成水稻一倒伏，大半年辛苦將血本無歸，即時「青割」、還是希望入袋為安。鄭姓農民指出，往常農曆節氣「芒種」過後就是一期水稻收割初期，直到端午節日後進入高峰期，今年收成前夕，氣象一直預報有「成災」豪雨，農民聽了恐慌，只好提早搶收，就怕真有大雨侵襲，水稻倒伏就血本無歸了。


▲一期水稻進入收割期，因氣象預報有「成災」豪雨來襲影響，農民擔憂熟成水稻倒伏趕緊雇工搶收，農會烘乾場更湧現稻穀車大排長龍，農會人員抨擊「威脅性」氣象預報失準、害慘農民。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，今年氣候溫和，農民可望大豐收，氣象報導卻讓農民亂了套，原本應該分批採收，卻變成集體搶收，三天稻榖量就累積二千四百多噸，創當地三十年新高，濕榖根本烘不完，稻榖車還是一車一車送來，為防止濕稻穀發臭，目前先調度車輛南榖北送，並尋求北彰化福興、伸港和鹿港等鄉鎮農會啟動烘乾機救急，解決農民需求。


▲一期水稻進入收割期，因氣象預報有「成災」豪雨來襲影響，農民擔憂熟成水稻倒伏趕緊雇工搶收，農會烘乾場更湧現稻穀車大排長龍，農會人員抨擊「威脅性」氣象預報失準、害慘農民。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

彭顯賦指車，中部只有零星降雨，依農會每百台斤930收購，對農民絕對有賺頭，不過有農民為求入袋為安，讓糧商低價收購，甚至提早「青割」，濕度高，價格越低，反而得不償失，只能呼籲農民不要搶割。


▲一期水稻進入收割期，因氣象預報有「成災」豪雨來襲影響，農民擔憂熟成水稻倒伏趕緊雇工搶收，農會烘乾場更湧現稻穀車大排長龍，農會人員抨擊「威脅性」氣象預報失準、害慘農民。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

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