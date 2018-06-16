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小雞和母雞脫鉤？ 陳學聖:老百姓會找到正確的選擇

記者李春台／桃園報導2018/06/16 19:26
▲國民黨主席吳敦義今天來到桃園為黨籍參選人加油打氣，期望市長、市議員以及里長通通要全壘打！（圖／記者李春台攝 , 2018.06.16）
▲國民黨主席吳敦義今天來到桃園為黨籍參選人加油打氣，期望市長、市議員以及里長通通要全壘打！（圖／記者李春台攝 , 2018.06.16）

桃園市觀音區後備軍人青溪協會今(16)日舉行成立大會，國民黨主席吳敦義、立委吳志揚及桃園市長參選人陳學聖、多位黨籍市議員參選人皆出席造勢，吳敦義表示，看到大家士氣高昂，對於年底贏得大選充滿信心，並喊話要大家全力支持國民黨提名的參選人，不論是市長、議員還是里長，「通通都要全壘打」。


▲吳敦義一到場就受到許多婦女民眾包圍，人氣頗高。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.16）

吳敦義說，非常高興來到桃園市，看到青溪的夥伴士氣高昂，他感到非常振奮。他指出，桃園市多年來在國民黨執政深耕下，是建設不斷的成長跟進步的地方，希望這次桃園年底選舉，無論是市長陳學聖或黨內提名的議員、里長，大家都能全力支持，「只要是國民黨提名的，通通讓他們全壘打」。

吳敦義指出，中國國民黨現在全國各縣市的縣市長選舉都已經完成布局，相信在年底選舉裡，做到凡事接地氣，能夠依照基層的願望，符合忠於國家、忠於黨、忠於人民的原則，「我們國民黨提名的人，一定要努力讓他當選」。


▲除了市長之外，吳敦義也對其他市議員參選人勉勵加油，母雞小雞都要成功勝選。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.16）

針對日前媒體民調結果，現任桃園市長、民進黨籍現任市長鄭文燦以51.5％支持度，大勝國民黨提名參選人陳學聖，陳學聖表示，之前也有民調說我和鄭文燦差距40個百分點，這些民調都只是做個參考，距離選舉投票日還有五個月的時間，「正好給我們一個激勵的目標」。

陳學聖認為，目前藍營的議員支持者已經有回籠的趨勢，但在市長的部份，他坦言「還有加強空間」， 日後若能議員市長聯合作戰，不管是小雞拱母雞 ，或母雞帶小雞 ，大家聯合作戰，有信心雙雙獲得成功。他說，尤其中央執政這麼差，人民怨聲載道，民眾最終一定會做明確的抉擇。

至於黨主席吳敦義怎麼看民調?陳學聖表示，民調結果實際上藍營議員領先綠營議員，對國民黨來講算是一個很大的激勵，表示我們藍營的選票並沒有跑掉，從議員的支持度可以看得出來；只是在市長的部份，我們需要再努力一點，讓支持議員的力量，也能帶進市長的票匭。

陳學聖指出，因為目前中央跟地方，畢竟是民進黨執政，鄭文燦有非常豐厚的行政資源擅於綁樁，但對國民黨來講，就只能用理念、用熱忱來打動大家，陳強調，「藍營的票還在，只要我努力，應該可以要得回來」。


▲近期有媒體出爐的民調指出，桃園市議員選情樂觀與市長人氣脫鉤，陳學聖說，這剛好是激勵我的一個好藥方；但是因為還有5個月，他相信民眾能找到正確的選擇。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.16）

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新北市民調　蘇貞昌慘輸侯友宜農會烘乾場　湧現稻穀車大排長龍

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