影／彰師大畢業典禮舞動人生-This is me

國立彰化師範大學16日下午2時整，在進德校區體育館羽球場舉辦畢業典禮，典禮由學生社團「酷電熱舞社」以舞蹈重現大學的生活片段，舞出不同的多彩的人生揭開序幕，應屆畢業生偕同家長一起參與盛會，分享2千多位畢業生的喜悅。

校長郭艷光表示，今年畢業典禮的主題為「幻˙奇Believe」，相信夢想的呼喚、相信內心的信念並創造屬於自己的人生故事。他述及從前家境不好，大學時以「到大學任教」為努力目標，成為可以幫助學生的老師，因為相信教育可以改變一個人、一個家和他的一切。同時鼓勵學生要有「利他」情懷和良善人格特質的「世界公民」，人生最值得追求的，不是個人的成就，而是服務別人與社會。



▲彰化縣長魏明谷為畢業生致詞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

為了表揚畢業生在學期間的優秀表現，頒發大學部德育獎、智育獎、體育獎、服務奉獻獎、生命禮讚獎及進修學院進修楷模獎、服務楷模獎及生命禮讚獎。其中最令人動容和欽佩的是獲選「生命禮讚獎」的四位大學部同學，他們用生命寫故事，本年度也特別以專訪影片呈現他們的努力與奮鬥精神，藉此與大家共勉勵之。

獲獎同學包含曾獲2017年台北世大運跆拳道銅牌-運動學系楊宗燁的「翻轉跆拳道˙人生逆轉勝」，以及參加2018年總統教育獎複審-特教系賴立寧的「身處逆境˙一圓彰師教師夢」等，每位生命鬥士的生命故事都是值得畢業生們學習的楷模。



▲彰化師大畢業典禮設置四面裝置藝術具魔法意象，學生踴躍拍照留念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

此外，今年有二個馬來西亞境外碩士在職專班--教育研究所/學校行政馬來西亞境外碩士專班及科學教育研究所/數理創意教學馬來西亞境外碩士專班，共計41位畢業生將專程回校參加畢業典禮。另外還有來自馬來西亞、香港、澳門等地之僑生家屬亦專程蒞校參加畢業典禮。

為感謝師長、家長以及同學在四年中的支持與鼓勵，典禮中特別播放各級師長的畢業祝福，期勉同學畢業後更上層樓；並由畢業生致詞代表國文學系許嘉容同學表達感謝一同走過四年歲月的同學、親友及師長。



▲彰化師大畢業典禮，今年以「幻‧奇Believe」為主題，並設置戶外裝飾讓畢業生拍照留念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

活動最後由熱舞社的畢業生們以「舞動人生-This is me」為表演曲，以相信自我為理念，努力朝向自己的人生目標，傳遞熱情與積極向上的精神，活動尾聲將由各系所師長為畢業生進行撥穗，劃下完美句點。