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中油瓶裝水誤用過期原料 17日起接受退款

中央社2018/06/16 19:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北16日電）中油公司表示，「健康元素水」代工廠不慎使用過期原料製造產品，目前中油已緊急要求各直營加油站將貨品回收銷毀，並自明天起接受消費者退款，並向消費大眾致上十二萬分歉意。

中油表示，直營加油站銷售的瓶裝水「健康元素水」是委託達誼生物科技公司所代工，台灣優良食品發展協會（TQF）於6月13日前往該廠，針對所有TQF認證產品進行稽查，發現健康元素水生產原料「礦物質微量濃縮液」已逾原料包裝上標示106年6月的有效日期，但達誼生物科技公司於106年8月19日、21日，以及107年3月26日生產製造的健康元素水中仍使用該過期原料。

中油強調，這批誤用過期原料生產製造的健康元素水，經微生物及塑化劑檢驗皆符合政府公告的衛生標準，雖無安全疑慮，但中油本於對消費者負責、讓消費者安心的態度，回收銷毀使用過期原料的產品，未來將持續加強生技產品代工生產監製、查驗工作。

另外，中油統計該批「健康元素水」已對外售出1862箱，至於倉庫剩下的1322箱、直營加油站到貨的1427箱，均已下架回收並銷毀。

中油表示，消費者符合以下3項條件者，自明天起皆可退貨，首先，持106年8月1日至107年6月16日間購買「健康元素水」的發票；其次，持標示「有效日期」為107年8月1日至108年6月16日的「健康元素水」包裝瓶（含空瓶）；三、持台灣中油會員卡於106年8月1日至107年6月16日間以點數向台灣中油各直營站兌換「健康元素水」者，台灣中油將於2週內自動將已兌換點數退還至會員卡，該持卡人無需另辦退貨作業。（編輯：張均懋）1070616

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