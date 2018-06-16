影／中州科大畢典　畢業生鬥牛體驗機克服困難

中州科技大學106學年度畢業典禮於16日晚間盛大舉行，今年的典禮主題為「中州金榜、職場領航」，規畫有一系列的活動，相當精彩豐富，校方特別設計了鬥牛體驗機提供畢業生體驗，希望畢業生抓緊方向不畏艱難，在職場上戰勝挫折奮勇向前

而今年畢業生中保健食品系進修部的張道明同學已52歲，本身為蜜餞食品公司高階幹部的他曾因專業知識不足遇到挫折，於是下定決心進修食品科技，四年來從不缺席，成為同學的榜樣。



▲張道明(中)加強自身的專業能力，也鼓勵公司員工進修，他的勤奮學習也成為學弟妹的榜樣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

中州科技大學今年共有碩士生、日間部學士、進修部學士、進專部副學士畢業生共1,157位同學畢業，為了讓畢業生能有不一樣的體驗，校方特別安排系列活動，有鬥牛機設施體驗、I拍拍大頭貼、歡樂園遊會、郭香玲書畫美展，以及中州一級棒桌遊大賽、各系畢業成果展等。



▲中州科大保健食品系進修部畢業生張道明是蜜餞食品公司經理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

其中鬥牛機體驗，是要讓畢業生了解人生道路並非一路順遂，有時是顛簸難行，必須要有越挫越勇的信心；景觀系畢業生施志宗同學表示，騎鬥牛機時一不小心就會跌下來，但只要不斷嘗試就能抓到訣竅，如同在職場上不能因一時的挫折就喪氣，找到方法克服困難，問題就能迎刃而解。



▲張道明(左)因沒有食品專業背景，工作上屢遇挫折，因此發憤在中州科大保健食品系進修，四年從不缺席。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

中州科技大學校長黃思倫一一為畢業生撥穗並頒發學位證書，在一群年輕畢業生臉孔中，有一位經理級的保健食品系進修部畢業生，他是52歲的張道明。張道明目前是員林市聯國工業股份有限公司經理，每天從台中市來到員林上班，晚上就在中州科大保食系進修。他高職唸的是埔里高工機工科，但退伍後在朋友介紹下進入食品業工作，至今將近30年。



▲畢業生體驗鬥牛機，抓到訣竅就能駕馭鬥牛，猶如人生抓穩方向就能一路向前。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

在撥穗儀式結束後，由畢業生與學弟妹組成的「祝福合唱團」及歌手校友蔡偉杰獻唱祝福歌曲，場面溫馨。畢業生最期待的神秘嘉賓，歌手謝和絃現身在舞台上，令現場所有人又驚又喜。典禮尾聲，畢業生在數千個飄下的氣球中各得到一個幸運號碼，由黃思倫校長抽出數位幸運畢業生，將最新最夯的筆電、平板電腦等3C產品送出，讓畢業生有個難忘的美好回憶。