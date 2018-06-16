地方萬花筒》影／2018幸福彰化-歡慶印尼開齋節

彰化縣政府16日在彰化市後火車站停車場舉辦「2018幸福彰化-歡慶印尼開齋節」活動，彰化縣政府勞工處長吳蘭梅期許開齋節活動讓縣民更加瞭解印尼籍勞工的宗教信仰，提倡尊重、包容、互相的友善環境，並給予這些穆斯林們多一些包容與關懷，讓他們完成齋戒的功修，得到精神的慰藉，安心工作。

活動安排首先由穆斯林長老主持祈福儀式，之後外籍勞工們互相祝福，歡慶新年，接著在歡樂的氣氛欣賞印尼舞蹈表演及印尼樂團表演。現場也邀請到彰化縣警察局、內政部移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊設攤宣導相關法令，希望以輕鬆的氣氛下同時學習法令知識。



▲彰化縣政府勞工處舉辦「2018幸福彰化-歡慶印尼開齋節」活動，讓離鄉背井的移工們感受多元文化之美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

吳蘭梅表示，彰化縣現有外籍勞工有五萬多人，其中印尼籍勞工有一萬七千多人，很高興移工們到彰化協助台灣經濟發展，縣府團隊也會持續加強營造優良的就業環境，今天是齋月結束的節日，也是印尼的新年，為了讓離鄉背井的移工們感受到彰化的溫暖人情，特別舉辦歡慶印尼開齋節活動，一起感受多元文化之美。



▲彰化縣政府勞工處舉辦「2018幸福彰化-歡慶印尼開齋節」活動，讓離鄉背井的移工們感受多元文化之美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

吳蘭梅指出，多數印尼籍勞工主要信奉伊斯蘭（回）教，宗教的力量支撐他們克服思鄉情緒及在臺工作的辛勞，伊斯蘭齋戒月為期30天，是伊斯蘭教中重要的日子，齋戒月結束後的開齋節，相當於華人的農曆新年，開齋節當天信徒將進行祈禱，代表新生。



▲彰化縣政府勞工處舉辦「2018幸福彰化-歡慶印尼開齋節」活動，讓離鄉背井的移工們感受多元文化之美。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

彰化縣現有外籍勞工達5萬3,695人，為促進勞資關係，縣府致力推動友善多元包容的移工職場外籍及正當休閒活動，特別在今年度規劃結合法令宣導、休閒娛樂、急救訓練及便民諮詢服務的幸福彰化系列活動，期盼這些活動讓外籍勞工感受台灣的多元包容，消除語言、風俗的隔閡，讓雇主安心聘僱，外籍勞工放心工作，勞資和諧齊心攜手共創幸福彰化多元友善城市。