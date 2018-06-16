影／端節連假首日　八卦山隧道傳出火燒車

端午節連假首日，76線八卦山隧道16日上午11點23分傳出一起火燒車事件，一部紅色馬自達行經隧道東行約30公里處，只差約2公里就要出隧道銜接國道 3號，因不明原因起火燃燒，隧道也因此受阻近1小時，火燒車在中午約12點完成拖吊，中午約12時8分開放東行線外側車道。

彰化縣消防局二大隊表示，16日上午約11時22分獲報隧道內有自小客不明原因起火，出動林厝、員林、員西共8車13人前往救援，位置已在南投縣區，火勢約在11點半撲滅；國道三隊交通組長賴協駿說，初步了解是自小客不明原因自行起火，未與他車事故，實際事故原因待調查。

交通部公路總局第二區養護工程處交通管理及控制中心指出，台76線八卦山隧道員林往南投方向今(16)日上午11時24分發生1台小客車起火事件，經員林工務段立即啟動乙級事故處理應變，通知警消單位及行控中心自衛消防編組人員等啟動交通管制疏導與事故處置作業，於11時38分將火勢撲滅，經查確認無人傷亡，隨即開放西行線全部及東行線1車道通行。

最後在事故車輛吊離及路面清理後於下午13時恢復雙線(東行與西行)正常通行，工程處呼籲用路人行車前請做好車輛安全檢查工作，行經隧道如發生事故時請將車輛立即往兩側停靠，並遵循現場人員指揮，以利公路隧道救災作業與行車安全通行。

賴協駿指出，根據調查，紅色小客車行駛在隧道內，突然引擎蓋冒煙，當時小客車上只有駕駛1人，不敢大意，將車子停靠在旁邊並報案，火勢越燒越大，濃煙、火光引起了後方來車驚恐，深怕爆炸，一度造成了車輛回堵4公里之長。



▲76線八卦山隧道內紅色自小客車起火意外，消防局二大隊迅速前往滅火，控制中心啟動交通管制疏導與事故處置作業，所幸無人傷亡。（圖／國道三隊提供，2018.06.16）

彰化縣消防局二大隊接獲訊息後，出動8車13人，迅速前往滅火，很快控制，沒有造成進一步傷亡，駕駛也有驚無險，警方初步研判，起火的原因屬於機械故障，緊急封閉八卦山隧道東向入口，林厝交流道也只准往下、不准再上。