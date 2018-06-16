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陳其邁訪蕉農詢蕉價 韓國瑜推雙語教學

中央社2018/06/16 19:46
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄16日電）民進黨高雄市長參選人陳其邁今天走訪旗山蕉農，他表示未來會朝智慧農業發展，健全產銷體系；國民黨參選人韓國瑜則重申推動雙語教學的重要。

陳其邁今天與立委邱議瑩、旗山農會理事郭來成、總幹事石檻彰等人走訪蕉農，並了解香蕉產銷情況。

蕉農感謝陳其邁向農委會爭取提高香蕉格外品（次級品）收購價，從每公斤新台幣3元調為5元，減少蕉農損失；石檻彰表示，格外品未流入市面，青蕉上品的產地收購價也回穩3至4元，目前達每公斤13至16元。

陳其邁認為解決農民問題，首先需從供需平穩著手，健全產銷體系，市場失調時，政府必須介入調節、監督，解決供需失衡，提升農產品價格。他表示未來將朝智慧農業發展，讓批發市場價格透明，並向國際行銷優質水果，提升農民收益。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜出席高雄市家長協會舉辦的107年親師性別平等教育增能研習活動，他說高雄市要成為國際化都市就要從推動中英文雙語教育做起。

他宣示，只要當選高雄市長就會試辦中英文雙語教學，並預計以5到10年時間增進高雄市年輕人的英文程度，他比喻這形同為高雄市年輕人裝上翅膀，強化他們的國際移動能力。（編輯：施燕飛/方沛清）1070616

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