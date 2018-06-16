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即時跑馬燈陳曉東洩演唱會嘉賓身分　原來是她博格巴門前挑球神技　法國險勝澳洲8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

演唱會嘉賓到底是誰？陳曉東：她非常知性、一起演過戲

記者吳雨婕／台北報導2018/06/16 20:04
▲陳曉東公布演唱會嘉賓，是零負評女神「林依晨」。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.16）
▲陳曉東公布演唱會嘉賓，是零負評女神「林依晨」。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.16）

陳曉東、畢書盡今（16）晚出席在台北花博舉辦的「PChome 18週年慶仲夏狂音樂」活動，兩人先後炒熱氣氛，讓現場觀眾超嗨。

活動開始前，畢書盡接受訪問時表示，這次仲夏狂音樂的表演曲目，是他最喜歡的，他會演唱〈聊傷〉、〈逆時光的浪〉等歌曲。剛好今天的活動是由知名網購平台主辦，他也談起網購經驗，說過去曾網購過公仔以及衛生紙，也因為他養了一隻狗狗「公主」，對於衛生紙的需求更是大，所以心有戚戚焉地說：「一早要擦那麼多尿尿大便，一個月下來真的很需要大量衛生紙。」


▲畢書盡演唱〈聊傷〉、〈逆時光的浪〉等歌曲。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.16）

身為巨蟹座的畢書盡，被問到近來命理老師唐綺陽公開表示，如果今年巨蟹座沒有脫單，那就要再等12年，有沒有很擔心交不到女朋友？畢書盡淡定道：「我一向順其自然。」媒體繼續追問他擇偶條件，他不假思索的回應：「很簡單，有禮貌又會照顧自己的女生，幹練的、乖的。」


▲畢書盡對於感情依舊抱持著順其自然的態度。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.16）

此外，今晚的重頭戲，是即將在7月舉辦演唱會的港星陳曉東，他一現身會場，隨即被媒體包圍，記者問起演唱會嘉賓，他給出提示：「非常知性，非常人見人愛，跟我一起演過戲的，很高興邀請到他，不只他一個，還有家人一起來，還特別為我拿了一些票，我非常感謝他。」

此話一出，立即引起猜測，這些關鍵字紛紛指向曾跟陳曉東合作過古裝劇《蘭陵王》的林依晨，因此記者問他：「是不是姓林？」、「是女生嗎？」他才答道：「大家應該挺期待我跟依晨妹妹合作。」似乎認了嘉賓是林依晨。

除了談及演唱會，陳曉東也分享了網購經驗，他笑說家裡的東西都網購來的，傢俱等等用品都是，接著爆料老婆經常網購的東西，竟然是鬥魚，且家中的3條鬥魚都是在網路上買的，大家聽聞震驚不已，但他反而很淡定：「現在科技發達越來越方便，可以買到各式各樣的商品。」


▲陳曉東分享網購經驗。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.16）

關鍵字畢書盡陳曉東林依晨
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