法華居民遇搶喪命 法庭爭論種族歧視

（中央社記者曾依璇巴黎16日專電）住在巴黎北郊的華裔居民張朝林兩年前遇搶，遭毆致死，當時引發罕見的華人族群抗議遊行。3名劫匪中的兩人近日受審，律師攻防重點之一在於犯案動機是否涉及種族歧視。

2016年，張朝林在歐伯維爾市（Aubervilliers）住家附近的巷子裡，遇到3名年輕劫匪，遭暴力毆打，送醫數天後不治。

歐伯維爾市是許多華人、非裔、北非裔移民聚居的地方，其中華人族群經常遇搶，特別缺乏安全感。張朝林死後，華人居民罕見上街抗議，要求當局給予更多人身安全保障。

3名劫匪犯案當時年紀只有15、17和19歲，其中兩人近日受審。此案爭論重點之一，在於他們是否出於種族歧視，加重犯案情節。