金山小白鶴迷航的啟發　台俄攜手極地研究

2018極地研究計畫研究員傅詠豪說，帶著夢想出發前往苔原，向土地學習！畢業於台灣大學昆蟲學研究所的傅詠豪，帶著小白鶴的臂章勇敢出發，將在北緯71度的苔原研究，當地是歐亞大陸的至北，向不同的土地學習雅庫特人的極地生活；希望在白鶴的築巢地、旅鼠大遷徙下，寫下自己的極地故事，透過苔原的觀察與記錄、研究經驗與心得，指導社區民眾如何調查溼地的鳥類及水棲昆蟲。

獲春雷環境學社與「Keep Walking 夢想計畫」贊助的2018極地研究計劃得主傅詠豪，將取道韓國釜山與研究員尤仕承會合，19日飛往全球最冷的城市俄羅斯雅庫次克；隨後與俄羅斯科學家抵達小鎮喬庫爾達採買食物後，搭小艇進入極地苔原進行為期1個月的研究。

嘉義大學景觀系碩士班的尤仕承認為，可前往北極探索生態，是夢寐以求的聖地，兩極、亞馬遜河流域對每個生態的愛好者而言，都是夢寐以求的聖地，小時看電視國家地理頻道的節目，想像以後也過著類似主持人般的生活，長大後才發現不大容易；此外，他曾協助特有生物保育研究中心調查陽明山國家公園的苔蘚，此行將以色彩景觀為主題，研究並發表西伯利亞系列生態、人文。

傅詠豪、尤仕承他們是台灣第三批進入極地的研究員，將進駐2棟由台灣的李小姐三姊妹為感念父親李毅而捐贈的避難小木屋研究站，以避免途中碰上大風雪的危險外，他們2人也將與俄羅斯國家科學院的學者，一起為全球生態努力；春雷環境學社執行長廖仁慧強調，環境議題無國界，希望極地科學研究計畫有全球的視野與交流，賦予在地的行動與支持，為台灣的環境與生態盡心力。

春雷環境學社執行長廖仁慧、黃女士、李小姐與帝亞吉歐公司出錢、出力，協助台灣與俄羅斯的學術與保育交流，至今已有5名年輕研究員到極地研究，俄羅斯學者也到台灣交流，今年將有台俄合作的鳥類遷徙衛星追蹤計劃；這項計畫源自於2014年12月一隻瀕臨絕種的西伯利亞小白鶴迷航新北市金山區，啟動台灣正向改變的力量，更創造台灣環境復興運動的奇蹟，讓老農改變傳統耕作行為。