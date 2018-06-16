地方萬花筒》影／重現古早味　親子做「羅黏香」香包

一年一度的端午節的來臨，彰化縣永靖成美文化園傳承台灣民俗傳統，16日舉辦端午節尋找屈原的羅黏香活動，邀請鹿港戲偶大師施建宏，教導300位親子民眾，利用天然的檜木粉、肖楠木粉加上太白粉，製作古早味「羅黏香」彩繪香包，重現這項已消失半世紀的民俗工藝。

「羅黏香？沒聽過！」連4、50歲父母都沒聽過的，它不是人名，而是古早香包，成美文化園執行長陳茂嘉表示，羅黏香是台灣最早期的香包，利用天然的香粉和黏粉製成，民國60年後就沒有人再製作，幾乎已經在台灣消失了50年。



▲成美文化園辦理製作古早味「羅黏香」彩繪香包活動，重現這項已消失半世紀的民俗工藝 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

端午節戴香包是傳統習俗之一，可是隨著時代，已被許多化學加工，款式新潮的香包取代。台灣社會早期擅用天然的香粉和黏粉製成「羅黏香」香包，但60年代後就無人製作，幾乎消失50年，直到去年，成美文化園終於找到當年專門做羅黏香的施建宏老師來指導製作，又看見傳承的希望。



▲成美文化園辦理製作古早味「羅黏香」彩繪香包活動，重現這項已消失半世紀的民俗工藝 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

施建宏表示，羅黏香戲偶為台灣特有工藝，也是台灣早期的香包，最早出現於民國30年年代，當時的先民以製香餘料，也就是被稱為「松羅」的檜木木屑粉壓模，製成各類仿木雕童玩，也在端午節製成羅黏香香包，讓小朋友帶在身上，可以驅邪保平安。



▲成美文化園辦理製作古早味「羅黏香」彩繪香包活動，重現這項已消失半世紀的民俗工藝 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

永靖鄉民賴俊廷說，從小到大也沒聽過羅黏香香包，親自製作後覺得跟早期的布袋戲偶相像，很有古早味，現在還能見到這種香包真的很難得，這是她第二次帶老婆詹玉如及2個兒子參加「羅黏香」彩繪香包活動，很有意義，3歲的小朋友賴奕帆雖然不知道羅黏香是什麼，但他說很好玩又有趣。



▲成美文化園辦理製作古早味「羅黏香」彩繪香包活動，重現這項已消失半世紀的民俗工藝 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

陳茂嘉說，除了讓鄉親們體驗羅黏香的製作，也安排了大家進入百年古厝「成美公堂」，進行尋找彩蛋的古厝探索活動，讓大家可以更認識台灣的傳統建築之美，與永靖地區客家人的傳統文化。