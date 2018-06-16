陳其邁探視旗山老蕉農　關心雨後蕉價

高雄近日豪雨，市長參選人、立委陳其邁今（16）日與立委邱議瑩、旗山農會理事長郭來成、總幹事石檻彰在旗山香蕉產地關心蕉農及雨後香蕉產銷情況。而蕉農也表達蕉價回穩情況，並特別感謝陳其邁先前向農委會爭取將香蕉格外次級品收購價，從每公斤3元調高為5元，蕉農因此大幅減少損失。農會總幹事石檻彰也表示，格外品未流入市面，青蕉上品的產地收購價也因此回穩3～4元，目前達每公斤13～16元。



▲蕉農特別感謝陳其邁先前向農委會爭取將香蕉格外次級品收購價，從每公斤3元調高為5元。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.16）