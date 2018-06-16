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陳其邁探視旗山老蕉農　關心雨後蕉價

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/16 20:29
▲高雄市長參選人陳其邁今與立委邱議瑩等，走訪旗山香蕉產地關心蕉農，及雨後香蕉產銷情況。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.16）
▲高雄市長參選人陳其邁今與立委邱議瑩等，走訪旗山香蕉產地關心蕉農，及雨後香蕉產銷情況。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.16）

高雄近日豪雨，市長參選人、立委陳其邁今（16）日與立委邱議瑩、旗山農會理事長郭來成、總幹事石檻彰在旗山香蕉產地關心蕉農及雨後香蕉產銷情況。而蕉農也表達蕉價回穩情況，並特別感謝陳其邁先前向農委會爭取將香蕉格外次級品收購價，從每公斤3元調高為5元，蕉農因此大幅減少損失。農會總幹事石檻彰也表示，格外品未流入市面，青蕉上品的產地收購價也因此回穩3～4元，目前達每公斤13～16元。


▲蕉農特別感謝陳其邁先前向農委會爭取將香蕉格外次級品收購價，從每公斤3元調高為5元。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.16）

陳其邁強調，只要農民有困難，一定與農民站在一起，日前香蕉價格波動時，他與邱議瑩立委共同向高鐵、華航等企業促銷香蕉，解決農民問題。他說基層農民非常辛苦，產量豐收造成價格波動，政黨或政治操作不要在價格下跌時唱衰農產價格，造成農民損失。


▲高雄市長參選人陳其邁今探視旗山老蕉農，強調只要農民有困難，一定與農民站在一起。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.16）

陳其邁認為解決農民問題，首先需從供需平穩著手，健全產銷體系。市場失調時，政府必須介入調節、監督，解決供需失衡問題，提升農產品價格。

陳其邁表示，未來應該朝向智慧農業，讓批發市場價格透明，更重要是從生產到行銷的整合，尤其高雄具有國際競爭力的水果，應開發中東、新加坡、歐美等國際高端市場發展，讓產品價格增加，提高農民收益。
 

關鍵字旗山香蕉邱議瑩陳其邁華航
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