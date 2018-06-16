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影／彰化縣後備軍人運動會暨人才招募宣導活動

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/16 20:31
▲彰化縣107年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動，活動由「力拔山河」揭開序幕，現場也規劃園遊會及中港高中跆拳道表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）
▲彰化縣107年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動，活動由「力拔山河」揭開序幕，現場也規劃園遊會及中港高中跆拳道表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

為推廣後備軍人運動風氣、深化軍民交流，並強化人才招募及全民國防共識，彰化縣政府與彰化縣後備指揮部共同辦理「107年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動」，16日在溪湖糖廠舉辦；先由12位國軍人才招募娃娃熱舞暖場，接著由26區後備軍人輔導中心及後備戰士運動員進場，場面非常隆重。


▲彰化縣107年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動，活動由「力拔山河」揭開序幕，現場也規劃園遊會及中港高中跆拳道表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

活動由彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校主持，縣長魏明谷、中區後指部指揮官江弘達少將、組訓顧問團、各輔導中心及後備戰士等，計998員出席參加，共襄盛舉；競賽活動由「力拔山河」揭開序幕，分別由指揮官江少將及魏明谷實施鳴槍，另外現場也規劃轄區各軍方單位設設置人才招募攤位、園遊會及中港高中跆拳道表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。


▲彰化縣107年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動，活動由「力拔山河」揭開序幕，現場也規劃園遊會及中港高中跆拳道表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

魏明谷表示，舉辦這次大會目的，不僅是要藉著運動訓練體能，厚植國力及戰力，更是要活絡彼此之間的情感以及互動。看到弟兄們展現團結精神，為團隊爭取最高榮譽的意志力，相信會讓弟兄們更為團結，一起努力保衛國家。


▲彰化縣107年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動，活動由「力拔山河」揭開序幕，現場也規劃園遊會及中港高中跆拳道表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

指揮官陳上校首先感謝溪湖糖廠經理曾吉生，協助提供本次活動場地，並表示「後備動員戰力」一直是維繫國防與社會穩定的力量，為增進全民之運動風氣與提升青年學子從軍意願，期盼在後備指揮部的帶動下，除使強化全民國防的決心更加深植人心外，更鼓勵社會青年從軍，開啟人生新篇章。


▲彰化縣107年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動，活動由「力拔山河」揭開序幕，現場也規劃園遊會及中港高中跆拳道表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

陳如偉上校表示，感謝全體同仁以及各鄉鎮市的後備夥伴的辛勤付出，讓這次活動圓滿，不僅參賽者都充分發揮運動家以及團隊精神，更展現出全民國防教育以及人才招募的宣導精神。

關鍵字後備軍人運動會全民國防人才招募力拔山河跆拳道
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