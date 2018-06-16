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獲蘇氏宗親會紅包　蘇貞昌：當選後一定不會讓蘇家漏氣

記者陳志仁／新北報導2018/06/16 20:34
▲蘇氏宗親會為表達對蘇貞昌的「真心」支持，特別準備紅包幫助蘇貞昌能夠順利當選，再為大家服務。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇氏宗親會為表達對蘇貞昌的「真心」支持，特別準備紅包幫助蘇貞昌能夠順利當選，再為大家服務。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（16）日參加蘇氏宗親會員大會，受到支持者的夾道歡迎，蘇貞昌展現親和力，逐一握手致敬；蘇貞昌除感謝蘇氏同宗宗親的栽培，更宣示會做事的自己一定會讓「新北市更新更好」。

蘇貞昌指出，雖然「蘇」字筆劃多、很難寫，然而父親從小教導姓氏象徵血脈相連，所以寫字時筆劃一個都不能少，過去他作為行政首長，每回簽名一筆一劃都沒少過；蘇貞昌非也常感謝蘇姓宗親一路的關愛和照顧，年底選舉期盼大家幫忙，「當選後一定不會讓蘇家漏氣，認真做事，讓新北市更新更好！」

前理事長蘇信吉則以諺語「明知山有虎，偏向虎山行」，形容蘇貞昌承接重擔，新北選戰不好打，蘇信吉卻很佩服蘇貞昌的勇氣和能力，相信蘇貞昌絕對能贏得漂亮的勝仗；更形容蘇貞昌是周朝的姜子牙，是應文王之邀出來治理城市，要讓新北市越來越好，相信以蘇貞昌的能力和做事的態度，一定能贏得勝仗！

蘇氏宗親會為表達對蘇貞昌的「真心」支持，特別準備紅包幫助蘇貞昌能夠順利當選，再為大家服務，這番舉動令蘇貞昌相當感動，除當場收下鄉親的心意外，也表示會按照政治獻金規定開收據；更希望蘇氏宗親在接下來的162天，能號召親朋好友幫忙，投給會做事的候選人，一起讓新北市更新更好。

蘇氏宗親會理事長蘇清煌、創會會長蘇萬發、前理事長蘇信吉、蘇文和親自到門口迎接蘇貞昌，立委吳琪銘、張宏陸、蘇巧慧，及新北市議員彭成龍、林銘仁、陳世榮、新北市議員參選人廖宜琨、曾進益、石一佑、鄭志宏也陪同參加，作伙打拚；蘇貞昌逐一向現場的蘇氏宗親會員，推薦優秀的候選人。

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