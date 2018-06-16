獲蘇氏宗親會紅包　蘇貞昌：當選後一定不會讓蘇家漏氣

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（16）日參加蘇氏宗親會員大會，受到支持者的夾道歡迎，蘇貞昌展現親和力，逐一握手致敬；蘇貞昌除感謝蘇氏同宗宗親的栽培，更宣示會做事的自己一定會讓「新北市更新更好」。

蘇貞昌指出，雖然「蘇」字筆劃多、很難寫，然而父親從小教導姓氏象徵血脈相連，所以寫字時筆劃一個都不能少，過去他作為行政首長，每回簽名一筆一劃都沒少過；蘇貞昌非也常感謝蘇姓宗親一路的關愛和照顧，年底選舉期盼大家幫忙，「當選後一定不會讓蘇家漏氣，認真做事，讓新北市更新更好！」

前理事長蘇信吉則以諺語「明知山有虎，偏向虎山行」，形容蘇貞昌承接重擔，新北選戰不好打，蘇信吉卻很佩服蘇貞昌的勇氣和能力，相信蘇貞昌絕對能贏得漂亮的勝仗；更形容蘇貞昌是周朝的姜子牙，是應文王之邀出來治理城市，要讓新北市越來越好，相信以蘇貞昌的能力和做事的態度，一定能贏得勝仗！