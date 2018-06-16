NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈端午「星」鮮事　女神當龍舟奪旗手KIMIKO教「撩帥哥」不敗絕招8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

跳電頻傳 台電設600尖兵24小時待命

中央社2018/06/16 20:14
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北16日電）台電近期頻傳跳電引發關注，台電強調，區域性停電事故與缺電無關，台電將精進強化配電端改善計畫，另針對停電，台電已設立一個600人的24小時待命群組，儘速解決停電事故。

針對外界關注的跳電應改善配電端問題及電力供應影響產業發展，台電公司今天說明，台電目前正以大數據分析近3年的區域性停電紀錄，就各地區事故種類、肇因進一步分析，並檢討電線、電纜、開關、變壓器等問題，經過盤點精算，在6月底前提報配電強韌計畫。

台電表示，未來將以大數據分析結果，推動老舊電纜汰換、配電系統自動化、電纜地下化及增設被覆線改善措施，找出最佳的改善路徑，落實巡檢制度，持續精進改善配電端相關問題。

同時，針對區域性停電問題，台電表示，已設立一個600人的24小時待命群組，採快速通報、快速搶修及快速復電「三快原則」，在最短時間內回報解決停電事故。

至於昨天晚間台北市士林區菁山路一帶361戶停電事故，台電表示，該區域停電是因風雨造成樹木碰觸士林格致路20巷口電線引起，而台電在搶修復電的同時，也同步修剪樹木，避免類似事故再度發生。

台電強調，區域性停電問題有7成來自外力，3成為設備因素，與缺電無關。

同時，台電也表示，今年前5月區域性停電件數與往年相較並無異常，與去年同期相比還略為降低，另外，就國際電業績效指標「每年每戶停電時間（SAIDI）」及「每年每戶停電次數（SAIFI）」評比，台電表現實屬國際電業前段班。

另外，在缺電疑慮上，台電表示，目前電力供應備轉容量率維持在約6%，備轉容量超過200萬瓩，不致有缺電的問題。隨著通霄、大林及林口等新機組陸續上線，台電預估，明年備用容量率達成法定目標15%，備轉容量率可達10%，整體電力供應會更穩定。（編輯：張均懋）1070616

美關稅措施影響 世銀：占...文大宿舍租賃契約曝光 北...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan