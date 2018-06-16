跳電頻傳 台電設600尖兵24小時待命

（中央社記者蔡怡杼台北16日電）台電近期頻傳跳電引發關注，台電強調，區域性停電事故與缺電無關，台電將精進強化配電端改善計畫，另針對停電，台電已設立一個600人的24小時待命群組，儘速解決停電事故。

針對外界關注的跳電應改善配電端問題及電力供應影響產業發展，台電公司今天說明，台電目前正以大數據分析近3年的區域性停電紀錄，就各地區事故種類、肇因進一步分析，並檢討電線、電纜、開關、變壓器等問題，經過盤點精算，在6月底前提報配電強韌計畫。

台電表示，未來將以大數據分析結果，推動老舊電纜汰換、配電系統自動化、電纜地下化及增設被覆線改善措施，找出最佳的改善路徑，落實巡檢制度，持續精進改善配電端相關問題。