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中央社

文大宿舍租賃契約曝光 北市：建物確屬集合住宅

中央社2018/06/16 20:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦、黃旭昇台北16日電）民進黨籍立委羅致政公布又昱公司與文化大學簽訂的「租賃契約書」，質疑宿舍違規使用。台北市都發局長林洲民受訪說，該建物確實屬集合住宅，後續如何處理，仍在研議。

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波。民進黨籍立委羅致政、市議員王威中今天在社群網站臉書（Facebook）發文及圖片，圖片上顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」，質疑侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成中國文化大學「學生宿舍」。

侯友宜上午受訪表示，不過問太太娘家的事，尤其是財產處分，直到妻子的姊妹提議要在陽明山蓋房子時才瞭解，建物出租作為學生宿舍是又昱與文大簽租賃契約，過程也是律師處理，與他無關。

他說，依據又昱公司委任律師理解的狀況，文大承租的房子作為學生宿舍，20幾年來使用執照和公安檢查都沒有問題，5年前台北市議員和台北市政府到場會勘過，如果台北市政府因為選舉而改變態度，要重新認定，妻子娘家的意見是朝配合和解約的方向走，但一定要照顧好學生的權益，這也是非常誠實的面對爭議。

至於立委與議員公布文大宿舍的契約，台北市都發局長林洲民受訪指出，因屬私人契約，無從評論。

不過，他指出，該建物確實屬集合住宅，且在民國101年建管處前往檢查時發現是學生使用，就要求提高公安規格，而都發局102年的公文也未提及該處可當成住宿住宅，至於後續如何處理，仍在研議。（編輯：唐聲揚）1070616

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