文大宿舍租賃契約曝光 北市：建物確屬集合住宅

（中央社記者劉建邦、黃旭昇台北16日電）民進黨籍立委羅致政公布又昱公司與文化大學簽訂的「租賃契約書」，質疑宿舍違規使用。台北市都發局長林洲民受訪說，該建物確實屬集合住宅，後續如何處理，仍在研議。

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波。民進黨籍立委羅致政、市議員王威中今天在社群網站臉書（Facebook）發文及圖片，圖片上顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」，質疑侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成中國文化大學「學生宿舍」。

侯友宜上午受訪表示，不過問太太娘家的事，尤其是財產處分，直到妻子的姊妹提議要在陽明山蓋房子時才瞭解，建物出租作為學生宿舍是又昱與文大簽租賃契約，過程也是律師處理，與他無關。