影／雲林首屆龍舟賽首日預賽　口湖椬梧滯洪池盛大豋場

雲林縣政府舉辦首屆龍舟賽，16日預賽盛大登場，上午共14隊參賽，賽事於上午8時準時舉行，縣長李進勇、秘書長黃玉霜、縣議員林岳璋、陳瑞雄、口湖鄉長林哲凌及多位縣府一級主管特地到場為選手們加油打氣，並預祝龍舟賽圓滿順利舉行。會場由雲林各產業商家擺設眾多地方特產美食攤位，縣政府各機關也不落人後，政令宣導攤位有衛生、環保、地政、社會、消防、警察、稅務等局處，利用眾多人潮宣導相關政令，民眾反應熱烈。
縣長李進勇表示，今日天氣涼爽宜人，相當適合划龍舟，在現場看到眾多選手蓄勢待發，希望每隊都能創造佳績，寫下雲林舉辦龍舟賽的里程碑，也呼籲全國民眾前來雲林海角祕境─口湖鄉，為龍舟賽116支隊伍加油，順道吃美食玩遍雲林。
▲雲林首屆龍舟賽縣長李進勇極為重視，專程到選手區為選手們加油。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）
▲會場擺設眾多地方特產攤位，縣議員參選人林昀蔚利用機會推銷地方特產。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）
16日預賽共有29支隊伍參賽，隊伍名單如下：虎青足球隊、台野畜產、精光二隊、熊勇組(勞工處)、雲林海陸退協、消防義消第二大隊、wwpd (達德能源)、盡量花就隊(虎尾就業中心)、消防義消第一大隊、雲林水上救難大隊、口湖鄉婦女歡樂會、華德福實驗中學B隊、北港巡守聯隊、水利設施維護隊、水系神奇寶貝、虎尾埒內社區、瘋狂家族、台灣速力太陽能源、消防局鳳凰救護隊、瘋狂家族、雲林縣校外會教官聯盟、展憲雲林隊、華德福實驗中學A隊、女生我最大、大連化工麥寮廠、公共管線組(台塑石化)、螺陽虹橋龍舟隊、國立虎尾科技大學、雲林體育慢壘委員會、天泰能源龍舟隊、福智高中、麥寮高中、科大奇蹟、雲林好棒棒指揮部、虎農工匠隊、斗南高中、宜起來去划龍舟、風起雲‧永、古坑華德福實驗中學、維多利亞雙語學校、划贏我們就不隊、泡測精訓隊、義峰高中、大成商工隊、古坑華德福實驗中學、雲林科大棒球隊、刺桐國中、宜梧國中、精光一隊、team wpd 達德能源、野豬騎士隊(二崙國中)、馬光國中、合和社區發展協會、救國團之我愛雲林、麥寮高中(國中部)、福智國中、雲林稅務局、維多利亞雙語學校，參賽組別為公開男子組1-15、公開女子組1-6、高中職男子組1-4、國中男子組1-3及機關男女混合組1。
▲縣政府各機關有衛生、環保、消防、稅務、地政、社會等局處，利用眾多人潮宣導相關政令。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）
除了正規龍舟賽外，縣府上午更舉辦健行活動吸引大小朋友參加，在會場更設置美食農特產品與政令宣導攤位，讓民眾有吃又有玩，度過美好的端午連假。