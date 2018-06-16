NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈端午「星」鮮事　女神當龍舟奪旗手KIMIKO教「撩帥哥」不敗絕招8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／雲林首屆龍舟賽首日預賽　口湖椬梧滯洪池盛大豋場

記者蘇榮泉／雲林報導2018/06/16 20:36
▲2018雲林首屆龍舟賽三天賽程，首日預賽於口湖椬梧滯洪池盛大豋場。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）
▲2018雲林首屆龍舟賽三天賽程，首日預賽於口湖椬梧滯洪池盛大豋場。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）

雲林縣政府舉辦首屆龍舟賽，16日預賽盛大登場，上午共14隊參賽，賽事於上午8時準時舉行，縣長李進勇、秘書長黃玉霜、縣議員林岳璋、陳瑞雄、口湖鄉長林哲凌及多位縣府一級主管特地到場為選手們加油打氣，並預祝龍舟賽圓滿順利舉行。會場由雲林各產業商家擺設眾多地方特產美食攤位，縣政府各機關也不落人後，政令宣導攤位有衛生、環保、地政、社會、消防、警察、稅務等局處，利用眾多人潮宣導相關政令，民眾反應熱烈。

縣長李進勇表示，今日天氣涼爽宜人，相當適合划龍舟，在現場看到眾多選手蓄勢待發，希望每隊都能創造佳績，寫下雲林舉辦龍舟賽的里程碑，也呼籲全國民眾前來雲林海角祕境─口湖鄉，為龍舟賽116支隊伍加油，順道吃美食玩遍雲林。


▲雲林首屆龍舟賽縣長李進勇極為重視，專程到選手區為選手們加油。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）


▲會場擺設眾多地方特產攤位，縣議員參選人林昀蔚利用機會推銷地方特產。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）

16日預賽共有29支隊伍參賽，隊伍名單如下：虎青足球隊、台野畜產、精光二隊、熊勇組(勞工處)、雲林海陸退協、消防義消第二大隊、wwpd (達德能源)、盡量花就隊(虎尾就業中心)、消防義消第一大隊、雲林水上救難大隊、口湖鄉婦女歡樂會、華德福實驗中學B隊、北港巡守聯隊、水利設施維護隊、水系神奇寶貝、虎尾埒內社區、瘋狂家族、台灣速力太陽能源、消防局鳳凰救護隊、瘋狂家族、雲林縣校外會教官聯盟、展憲雲林隊、華德福實驗中學A隊、女生我最大、大連化工麥寮廠、公共管線組(台塑石化)、螺陽虹橋龍舟隊、國立虎尾科技大學、雲林體育慢壘委員會、天泰能源龍舟隊、福智高中、麥寮高中、科大奇蹟、雲林好棒棒指揮部、虎農工匠隊、斗南高中、宜起來去划龍舟、風起雲‧永、古坑華德福實驗中學、維多利亞雙語學校、划贏我們就不隊、泡測精訓隊、義峰高中、大成商工隊、古坑華德福實驗中學、雲林科大棒球隊、刺桐國中、宜梧國中、精光一隊、team wpd 達德能源、野豬騎士隊(二崙國中)、馬光國中、合和社區發展協會、救國團之我愛雲林、麥寮高中(國中部)、福智國中、雲林稅務局、維多利亞雙語學校，參賽組別為公開男子組1-15、公開女子組1-6、高中職男子組1-4、國中男子組1-3及機關男女混合組1。


▲縣政府各機關有衛生、環保、消防、稅務、地政、社會等局處，利用眾多人潮宣導相關政令。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.16）

除了正規龍舟賽外，縣府上午更舉辦健行活動吸引大小朋友參加，在會場更設置美食農特產品與政令宣導攤位，讓民眾有吃又有玩，度過美好的端午連假。

關鍵字雲林縣龍舟賽地方特產李進勇
蘇貞昌拜會蘇氏宗親會　獲紅包成美文化園尋找屈原的羅黏香

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan