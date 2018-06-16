影／雲林首屆龍舟賽首日預賽　口湖椬梧滯洪池盛大豋場

雲林縣政府舉辦首屆龍舟賽，16日預賽盛大登場，上午共14隊參賽，賽事於上午8時準時舉行，縣長李進勇、秘書長黃玉霜、縣議員林岳璋、陳瑞雄、口湖鄉長林哲凌及多位縣府一級主管特地到場為選手們加油打氣，並預祝龍舟賽圓滿順利舉行。會場由雲林各產業商家擺設眾多地方特產美食攤位，縣政府各機關也不落人後，政令宣導攤位有衛生、環保、地政、社會、消防、警察、稅務等局處，利用眾多人潮宣導相關政令，民眾反應熱烈。

縣長李進勇表示，今日天氣涼爽宜人，相當適合划龍舟，在現場看到眾多選手蓄勢待發，希望每隊都能創造佳績，寫下雲林舉辦龍舟賽的里程碑，也呼籲全國民眾前來雲林海角祕境─口湖鄉，為龍舟賽116支隊伍加油，順道吃美食玩遍雲林。