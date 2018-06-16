傳授「撩帥哥」不敗絕招　KIMIKO左右開弓正翻啦

直播節目「YOU LIVE！佑見微時尚！」邀請到性感女神KIMIKO老師，並出題考驗她如何左右開弓，吸引帥哥的目光，結果K老師現場一示範，粉絲們便紛紛留言：K老師好厲害，正翻了！

KIMIKO在現場示範運用眼神與肢體語言，大放女性魅力，左邊用眼睛對帥哥放電，再轉右利用核心肌群力量懸空換鞋，優雅運用上半身吸引帥哥，讓佑群老師看完說，男人看了一定會不好意思，實在太誘惑啦。