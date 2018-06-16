傳授「撩帥哥」不敗絕招　KIMIKO左右開弓正翻啦

直播節目「YOU LIVE！佑見微時尚！」邀請到性感女神KIMIKO老師，並出題考驗她如何左右開弓，吸引帥哥的目光，結果K老師現場一示範，粉絲們便紛紛留言：K老師好厲害，正翻了！
KIMIKO在現場示範運用眼神與肢體語言，大放女性魅力，左邊用眼睛對帥哥放電，再轉右利用核心肌群力量懸空換鞋，優雅運用上半身吸引帥哥，讓佑群老師看完說，男人看了一定會不好意思，實在太誘惑啦。
兩位老師其實私下是好朋友，一相聚話題聊不完，KIMIKO老師不僅大方地接受情境美態挑戰，沒想到佑群老師反被好朋友K老師要求一起挑戰大夾鼠蹊部，看誰比較持久？佑群老師笑說這是他人生中第一次主持訪問腿這麼酸，今晚可能要跪著回家，只是沒想到他一夾就是30分鐘，令KIMIKO老師開心讚賞老友，是她遇到可以夾最久的男主持人！
▲KIMIKO教授撩帥哥不敗絕招。（圖／新浪台灣微博社群，2018.06.16）
好友相見果然尺度大開，聊到帶了哪些時尚的行頭， KIMIKO老師大方表示，「帶來最時尚的行頭，是我的body！」接著就分享自己平常帶的時尚私物，除了用帽子增添氣場，還有乾洗髮、馬桶蓋清潔芳香劑、漱口水、還有不留髮絲的梳子，讓全場工作人員驚呼，因為K老師認為時尚除了外觀之外，內在乾淨細節的追求更重要，女人每天都要維持「頭髮飄逸、皮膚亮度」，才能從裡到外都美麗動人。直播網址: https://www.weibo.com/1735844295/GllMvBHBL?refer_flag=1001030103_&type=comment。