今日娛樂爆／端午連假「星」鮮事　女神擔任龍舟奪旗手

藝人楊麗菁今（16）日參加臺科大龍舟比賽，身為矯健「第一女打仔」的她，展現好身手，擔任龍舟奪旗手，精彩表現獲得滿堂彩，她站在龍舟船頭的身姿看起來相當帥氣，比賽過後，她也在臉書寫下，「完成了生平第一次參加的龍舟競賽，奪標的那一刻真的很感動，所有的學長、學姊大家同心協力往前划，謝謝所有的老師跟學長、學姊的支持，明年見。」看起來相當享受比賽過程。

八點檔《情．份》劇組日前買了粽子在棚內提前歡度端午，近期恰逢水果產期，劇組為響應水果盛產價格崩盤的議題，應景買了香蕉、鳳梨，特地在休息室放了許多水果幫大家加菜，正巧呼應該劇發展，劇中嘉德集團要與地區小農合作，飾演嘉德集團董事長的廖峻順勢呼籲大家多吃國產水果，「端午佳節粽子吃太多，可以吃點水果幫助消化。」一旁的方文琳心有戚戚焉，相當認同，「像我就不太能吃粽子，我的胃對糯米的消化不太好。」



▲(左起)錦德、廖俊、方文琳與楊烈一起挺果農。（圖／台視提供 , 2018.6.16）

最養眼 羅平為《女兵》扮台版「送粽肌」

為了體恤八點檔《女兵日記》演員的辛勞，製作單位特別邀請男主角羅平扮演台版「送粽肌」，帶來端午肉粽，替辛勞的女兵們加油打氣。羅平趁拍戲空檔，為了慰勞女兵，加碼露出結實手臂，成了名副其實的「送粽肌」，眾人一看到粽子還沒開吃，竟先聊起南部粽與北部粽大比拚的話題，羅平表示，「最近都在南部拍戲，當然率先投給南部粽一票。」此話一出，馬上遭到一旁的李宣榕吐槽，「太狗腿了吧。」小嫻則透露，其實自己最想念的還是阿嬤料包超滿的北部粽，裡面還加了蚵乾、蛋黃讓她印象特別深刻。



▲《女兵日記》演員慶端午。（圖／TVBS提供 , 2018.6.16）