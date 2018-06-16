網美露雪乳教防身挨批「穿這樣怕性騷擾？」　網掀論戰

在 Twitter 上有 1500 多名粉絲追蹤的網美 Bee-Bee 向來勇於發言支持女權，日前她分享防身心得，不料另名女網友卻認為她大頭貼中穿著性感，截圖質疑「穿這樣然後跟我說怕人性騷擾？」引發論戰。
Bee-Bee 日前發文，對於女性容易遭到性暴力表示看法，文末提到自己的鑰匙圈、手機背帶都特別挑過，方便防身。但文章卻被一名女網友截圖轉 po 到《 Dcard 》，表示不論男女，現實社會就是先以穿著打扮來辨識一個人，雖然自己認同女性在社會上的弱勢及無力，但看到 B 女在大頭貼照片中穿著性感，大露傲人上圍，不禁質疑「你自己都把自己穿成這樣，然後跟我說你鑰匙圈跟手機背帶都挑要防身的？」
文章掀起網友討論，有網友認為「不想檢討被害人，因為畢竟穿的露也不代表可以直接去碰觸或言語騷擾，只是我覺得他衣服可以穿好一點」，原 po 也補充表示，自己夏天時也常常穿很少，「但我不會把自己塑造成容易被騷擾的受害者，甚至昭告天下說隨身要帶防色狼的器具！」
許多網友不認同原 po 看法，紛紛留言表示「不管穿怎樣都不應該被性騷擾不是嗎」、「穿什麼衣服的確是她的自由，我們要做到的就是讓社會變成無論如何穿著，都不該被騷擾才對不是嗎」、「你說『穿成這樣塑造自己是被害者』的同時，就是認同了『穿少被騷擾活該』的意識形態」、「不懂穿著跟性騷擾的關聯是什麼，穿的少就可以合理化性騷擾的舉動？」也有網友持中立看法，認為「社會無法阻止妳穿什麼衣服；妳也無法阻止社會用什麼眼光看待」。
▲ Bee-Bee 日前發文對女性容易遭到性暴力表示看法，卻被網友截圖質疑。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2018.06.16）