網美露雪乳教防身挨批「穿這樣怕性騷擾？」　網掀論戰

在 Twitter 上有 1500 多名粉絲追蹤的網美 Bee-Bee 向來勇於發言支持女權，日前她分享防身心得，不料另名女網友卻認為她大頭貼中穿著性感，截圖質疑「穿這樣然後跟我說怕人性騷擾？」引發論戰。

Bee-Bee 日前發文，對於女性容易遭到性暴力表示看法，文末提到自己的鑰匙圈、手機背帶都特別挑過，方便防身。但文章卻被一名女網友截圖轉 po 到《 Dcard 》，表示不論男女，現實社會就是先以穿著打扮來辨識一個人，雖然自己認同女性在社會上的弱勢及無力，但看到 B 女在大頭貼照片中穿著性感，大露傲人上圍，不禁質疑「你自己都把自己穿成這樣，然後跟我說你鑰匙圈跟手機背帶都挑要防身的？」