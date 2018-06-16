開齋節停火 阿國政府軍和好戰分子相擁自拍

（中央社喀布爾16日綜合外電報導）阿富汗警方表示，數十名沒有攜帶武器的塔利班分子今天進入阿國首都喀布爾（Kabul），慶祝齋戒月結束後、前所未有的停火。在其他地方，政府軍和塔利班分子相互擁抱和自拍。

阿富汗政府和民兵組織塔利班（Taliban）進入停火狀態，以慶祝開齋節。黎明電視台（TOLO TV）報導，阿國內政部長巴馬克（Wais Ahmad Barmak）今天在喀布爾接見塔利班戰士，這在兩週前還是不可思議的事情。

塔利班宣布，開齋節期間與阿富汗政府軍停火3天，從15日開始，但外國軍隊除外。阿富汗政府則宣布，停火將持續至20日。雙方宣布的停火時間部分重疊。