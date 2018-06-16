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中央社

開齋節停火 阿國政府軍和好戰分子相擁自拍

中央社2018/06/16 21:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社喀布爾16日綜合外電報導）阿富汗警方表示，數十名沒有攜帶武器的塔利班分子今天進入阿國首都喀布爾（Kabul），慶祝齋戒月結束後、前所未有的停火。在其他地方，政府軍和塔利班分子相互擁抱和自拍。

阿富汗政府和民兵組織塔利班（Taliban）進入停火狀態，以慶祝開齋節。黎明電視台（TOLO TV）報導，阿國內政部長巴馬克（Wais Ahmad Barmak）今天在喀布爾接見塔利班戰士，這在兩週前還是不可思議的事情。

塔利班宣布，開齋節期間與阿富汗政府軍停火3天，從15日開始，但外國軍隊除外。阿富汗政府則宣布，停火將持續至20日。雙方宣布的停火時間部分重疊。

塔利班分子經由南側和東南側大門進入喀布爾。

喀布爾警方發言人斯坦納克塞（HashmatStanekzai）告訴路透社：「他們都沒有武器，因為他們已經在出入口交出武器。」他表示，這些武器將在他們離開時歸還。

新聞網站的影片和照片顯示，在喀布爾南方的洛迦省（Logar）、阿國南部扎布爾省（Zabul）和中部邁丹華達克省（Maidan Wardak），興高采烈的政府軍和塔利班分子相互擁抱。部分民眾手舞足蹈，圍觀民眾用智慧型手機拍照。

第一頻道電視台（Channel 1 TV）在推特貼上一張照片，顯示一名塔利班分子在喀布爾一座橋上獨自揮舞塔利班旗幟。

阿富汗內政部副部長阿吉齊（Masood Azizi）表示，正監視全國各地的停火狀況。

他告訴路透社：「幸運地，各地沒有攻擊事件。」

男女群眾圍繞在政府軍和塔利班分子四周，敦促他們在相互擁抱前，先將武器收好。

喀布爾學生里瓦（Qais Liwal）說：「這是最和平的開齋節，我們頭一次感到安全，很難形容這種喜悅。」

不過官員表示，在塔利班分子和阿國安全部官員今天稍晚相見歡的地點、東部南加哈省（Nangarhar），卻驚傳爆炸事件。

南加哈省省長發言人霍戈亞尼（AttaullahKhogyani）表示，此事恐怕造成了死傷；不過目前並不了解進一步詳情。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070616

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