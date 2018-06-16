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娛樂

台製親子實境秀登場　班底竟是這些明星

記者吳維書／台北報導2018/06/16 22:21
▲賈靜雯（右）與咘咘扮成修杰楷最愛的櫻木花道。（圖／中天提供 , 2018.6.16）
▲賈靜雯（右）與咘咘扮成修杰楷最愛的櫻木花道。（圖／中天提供 , 2018.6.16）

親子節目《媽媽是超人》17日將播出修杰楷當爸爸後的第一個生日，賈靜雯趁著老公出門的短短時間，精心策畫要給修杰楷驚喜，特別請來化妝師及攝影師，變裝成他最喜歡的「灌籃高手」，咘咘也跟著媽媽秒變「櫻木花道」，但拍攝時間漫長，讓咘咘累壞了，賈靜雯心疼直呼，「咘咘辛苦了。」

親子實境節目幾年來熱度不減，觀眾透過實境節目看到星爸、星媽與小孩最真實的互動，從韓國《我的超人爸爸》、《爸爸！我們去哪裡？》，到大陸的《爸爸去哪兒》、《爸爸回來了》及《媽媽是超人》，總是帶起一波波話題。近日結合《爸爸去哪兒》和《媽媽是超人》的親子實境新節目，看準暑假即將到來，推出全台首創的親子實境秀外景節目《跟著寶貝一起玩》，「台客版超人爸媽」強勢登場。


▲馬丁（左）與黃鐙輝（右）參加親子實境節目。（圖／中天提供 , 2018.6.16）

 《跟著寶貝一起玩》節目中，藝人爸媽們將帶著家中萌娃全台趴趴走，一起探索台灣各地的好玩祕境，只是「帶小孩出門玩」就是一大挑戰，平時忙著工作的星爸、星媽們，有辦法在外景遊戲中搞定小孩嗎？節目中為大家揭曉。

製作單位特別邀請黃鐙輝帶著兒子黃尚好、馬丁帶著兒子安東、梁赫群帶著兒子小寶、以及李愛綺帶著女兒Mia首度公開亮相，台客星二代對上混血星二代，相當新鮮逗趣。

關鍵字跟著寶貝一起玩黃鐙輝梁赫群李愛綺馬丁賈靜雯咘咘
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