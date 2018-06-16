公投案激增 法制局建議中選會向立院提報告

（中央社記者范正祥台北16日電）公投法修正降低公投連署成案門檻造成提案激增，立法院法制局研析建議，中選會應儘速提出評估與對策，並就公投併辦選舉相關選務工作規劃方案向立法院提出報告。

立法院法制局近日提出「中央選舉委員會對公民投票提案可否實質違憲審查及辦理投票問題之研析」報告，建議中選會對公投提案似以不進行實質違憲審查為宜，並應針對公投案激增提出評估與對策，儘速規劃多數公投提案與年底九合一選舉合併舉行的選票印製、領票、開票等選務工作規劃方案，向立法院提出報告。

關於中選會應避免實質審查公投提案，立法院法制局在議題研析報告中指出，雖然公投法修法廢除公投審議委員會後，中選會僅依現行規定對公投案進行「形式審查」及舉行聽證會，但仍建議能夠在法制上進一步有具體化的文字規範，或藉主管機關以公民投票法施行細則或相關解釋函令補充，以避免進行「實質審查」。