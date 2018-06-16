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即時跑馬燈「AKB48總選」松井珠理奈冠軍騎機車不能交女友？他怒：糟蹋女生8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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沒四輪別交女友？他批騎機車危險又吹風淋雨：糟蹋女生！

生活中心／綜合報導2018/06/16 23:02
▲沒四輪別交女友？「王爸爸狗園」臉書粉專認為騎機車既危險還得吹風淋雨，怒批根本是糟蹋女生，引發網友砲轟。（示意圖／NOWnews資料照）
▲沒四輪別交女友？「王爸爸狗園」臉書粉專認為騎機車既危險還得吹風淋雨，怒批根本是糟蹋女生，引發網友砲轟。（示意圖／NOWnews資料照）

臉書粉絲專頁「王爸爸狗園」平時專注於照顧流浪動物，但近來幾次針對時事的發言均引發爭議，像是「彰化 5 歲女童被虐死可能是因為做錯事」、批評國軍弟兄坐著搭捷運「軍紀渙散」等。近日「王爸爸狗園」又針對男性機車騎士，怒批騎機車載女生是很不負責的事情，「沒有四輪就不要想交女朋友，女生不是給你這樣糟蹋的！」

「王爸爸狗園」臉書粉絲專頁 14 日發文表示，自己在散步時無意間聽到一位騎機車的男生說「我好想交女友！」讓他無法理解，「只有摩托車就想交女友的人，心態是不是很不健全？」

「王爸爸狗園」指出，自己看到許多男生只有機車就想交女友，他則覺得這是一件很不負責、很不體貼的一件事，汽車「鐵包皮」都不一定安全，「皮包鐵」的機車要怎麼保護女生安全呢？

此外，騎機車載女生，表示颳風下雨時女生得穿著雨衣，弄得狼狽不堪；想去遠一點的地方玩，女生還得兩腿開開坐到、撐到酸酸的，「丟不丟臉啊你？沒有四輪就不要想交女朋友，女生不是給你這樣糟蹋的！被機車載過的女生，說實話王爸爸認為都被玷汙了！」

文章一出引發網友砲轟，「騎機車交女朋友礙到你？」「你女友是不是都被騎機車的原住民搶走啊？」「機車算台灣的文化，我覺得女生是看車不看人也沒必要繼續走下去了」、「我開遊覽車的，不就應該要有 45 個女朋友嘍？」「按照這種邏輯，如果有四輪才有資格交女友，那有砂石車才有資格結婚，有裝甲運兵車才能生小孩」。

關鍵字王爸爸狗園機車女友摩托車歧視網紅四輪
CJ疑遭人惡意碰撞　引網友熱議

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