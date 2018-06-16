沒四輪別交女友？他批騎機車危險又吹風淋雨：糟蹋女生！

臉書粉絲專頁「王爸爸狗園」平時專注於照顧流浪動物，但近來幾次針對時事的發言均引發爭議，像是「彰化 5 歲女童被虐死可能是因為做錯事」、批評國軍弟兄坐著搭捷運「軍紀渙散」等。近日「王爸爸狗園」又針對男性機車騎士，怒批騎機車載女生是很不負責的事情，「沒有四輪就不要想交女朋友，女生不是給你這樣糟蹋的！」

「王爸爸狗園」臉書粉絲專頁 14 日發文表示，自己在散步時無意間聽到一位騎機車的男生說「我好想交女友！」讓他無法理解，「只有摩托車就想交女友的人，心態是不是很不健全？」

「王爸爸狗園」指出，自己看到許多男生只有機車就想交女友，他則覺得這是一件很不負責、很不體貼的一件事，汽車「鐵包皮」都不一定安全，「皮包鐵」的機車要怎麼保護女生安全呢？