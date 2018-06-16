馬其頓改名協議不信任案 希臘政府料過關

（中央社雅典16日綜合外電報導）希臘左派政府準備簽署具里程碑意義的初步協議，以結束跟北鄰馬其頓長達27年的國名齟齬。與此同時，預料它今天將在國會不信任動議中過關。

希臘和馬其頓外長明天將在邊界會面，在此之前數個小時，國會預定晚間進行表決。

美聯社報導，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的聯合政府預料將會過關。他的政府在300席的國會中掌控154席。執政聯盟中的小黨已經表明，雖反對協議，但將會對這項不信任動議投下否決票。

法新社報導，齊普拉斯昨天深夜表示：「解決跟前南斯拉夫馬其頓共和國（Former Yugoslav Republicof Macedonia）長期國名爭議的這項協議，對希臘而言是一項具有歷史重要性的勝利。」