NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈門將擋住梅西罰球　電視台主播瘋了孝琳火辣飆唱　圓渾屁股蛋蹦出來了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

「韓國碧昂絲」孝琳火辣熱舞　圓渾屁股蛋蹦出來了

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/16 23:26
▲孝琳來台出席活動，台上賣力唱跳屁股蹦出來。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）
▲孝琳來台出席活動，台上賣力唱跳屁股蹦出來。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）

前韓團SISTAR成員孝琳有著「韓國碧昂絲」封號，今（16）日來台參加由PChome主辦的演唱會，這次是她二度訪台，卻是首次以個人身分在台表演，但台上不負眾望，穿著超短熱褲、高跟鞋，表演新歌〈Dally〉，賣力的扭腰擺臀，隨著性感舞步使屁股蛋若隱若現，火辣十足。

孝琳新歌〈Dally〉因舞步尺度太大，導致在韓國電視台禁播，不過她今在台上依舊賣力表演，豹紋上衣配上超短熱褲，屁股蛋不時蹦出，性感破表，而除了該曲，她還演唱了SISTAR時期的夯曲〈Shake it〉和〈Ma boy〉，以及夯劇《來自星星的你》的〈Good Bye〉等作品。


▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）

她受訪時表示，因久違來台，所以心情很緊張，對於能有機會再次見到台灣歌迷，感到非常榮幸；而出席購物平台所舉辦的活動，問起平常也愛網購嗎？她承認愛逛網拍，而且最常買的都是食物，加上有養寵物，所以也會買貓飼料，花費都太高，透露因為要買貴的東西，都會三思許久，「不過便宜貨倒是買了不少，累積下來的錢還是很龐大。」

孝琳昨還在日本演出，今快閃來台參加完活動後，將於明天離台，即使團體解散仍非常忙碌。她明離台班機不公開。


▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）


▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）


▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）

關鍵字孝琳韓國碧昂絲sistar
「AKB48總選」松井珠理奈冠軍

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan