「韓國碧昂絲」孝琳火辣熱舞　圓渾屁股蛋蹦出來了

前韓團SISTAR成員孝琳有著「韓國碧昂絲」封號，今（16）日來台參加由PChome主辦的演唱會，這次是她二度訪台，卻是首次以個人身分在台表演，但台上不負眾望，穿著超短熱褲、高跟鞋，表演新歌〈Dally〉，賣力的扭腰擺臀，隨著性感舞步使屁股蛋若隱若現，火辣十足。

孝琳新歌〈Dally〉因舞步尺度太大，導致在韓國電視台禁播，不過她今在台上依舊賣力表演，豹紋上衣配上超短熱褲，屁股蛋不時蹦出，性感破表，而除了該曲，她還演唱了SISTAR時期的夯曲〈Shake it〉和〈Ma boy〉，以及夯劇《來自星星的你》的〈Good Bye〉等作品。