「韓國碧昂絲」孝琳火辣熱舞　圓渾屁股蛋蹦出來了

前韓團SISTAR成員孝琳有著「韓國碧昂絲」封號，今（16）日來台參加由PChome主辦的演唱會，這次是她二度訪台，卻是首次以個人身分在台表演，但台上不負眾望，穿著超短熱褲、高跟鞋，表演新歌〈Dally〉，賣力的扭腰擺臀，隨著性感舞步使屁股蛋若隱若現，火辣十足。
孝琳新歌〈Dally〉因舞步尺度太大，導致在韓國電視台禁播，不過她今在台上依舊賣力表演，豹紋上衣配上超短熱褲，屁股蛋不時蹦出，性感破表，而除了該曲，她還演唱了SISTAR時期的夯曲〈Shake it〉和〈Ma boy〉，以及夯劇《來自星星的你》的〈Good Bye〉等作品。
▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）
她受訪時表示，因久違來台，所以心情很緊張，對於能有機會再次見到台灣歌迷，感到非常榮幸；而出席購物平台所舉辦的活動，問起平常也愛網購嗎？她承認愛逛網拍，而且最常買的都是食物，加上有養寵物，所以也會買貓飼料，花費都太高，透露因為要買貴的東西，都會三思許久，「不過便宜貨倒是買了不少，累積下來的錢還是很龐大。」
孝琳昨還在日本演出，今快閃來台參加完活動後，將於明天離台，即使團體解散仍非常忙碌。她明離台班機不公開。
▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）
▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）
▲孝琳來台出席活動。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.6.16）