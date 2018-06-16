NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

世界盃首戰防守強悍 冰島爆冷踢平阿根廷

中央社2018/06/16 23:27
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者李晉緯台北16日電）首度踢進世界盃的冰島，今天面對整場比賽持球時間比超過7成、有26次射門機會的阿根廷，用強悍防守擋下一波波攻擊，再靠芬柏加松踢進隊史在世界盃的首球，爆冷以1比1踢平阿根廷。

2018年世界盃足球賽14日在俄羅斯揭開序幕，今天進行的D組賽事，由5度獲金球獎的名將梅西（LionelMessi）領軍的傳統勁旅阿根廷，出戰首度進軍世界盃的傳奇新軍冰島。

比賽開踢不久，阿根廷就展現老牌強隊的實力，阿奎洛（Sergio Aguero）在禁區接獲傳球，一個轉身就起腳射門，球刁鑽穿過3名防守球員和對方門將，讓阿根廷在比賽第19分鐘就取得1球領先。

但人口僅33.4萬人的冰島，芬柏加松（AlfredFinnbogason）於比賽第23分鐘，在禁區截獲隊友攻門時被檔下的反彈球，直接起腳射門破網，讓冰島以1比1追平，這是冰島隊史在世界盃32強賽的第一個進球。

比賽進入下半場，冰島在比賽第63分鐘被判犯規，讓梅西有機會靠12碼球助阿根廷超前，但梅西的進攻方位完全被冰島守門員預測到，成功飛撲擋下梅西來球，守住兩隊平手的局面。

之後梅西包含幾次自由球，有不少攻門機會，可惜都在冰島多人聯防的情況下，未能讓球破網，終場冰島以1比1爆冷踢平阿根廷。

阿根廷16次進到世界盃32強，是1978年、1986年兩度奪冠的傳統勁旅，冰島則是首次進軍世界盃的新兵。（編輯：唐聲揚）1070616

聯合國特使抵葉門 商討重要...委內瑞拉俱樂部催淚彈爆炸 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan