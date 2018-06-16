世界盃首戰防守強悍 冰島爆冷踢平阿根廷

（中央社記者李晉緯台北16日電）首度踢進世界盃的冰島，今天面對整場比賽持球時間比超過7成、有26次射門機會的阿根廷，用強悍防守擋下一波波攻擊，再靠芬柏加松踢進隊史在世界盃的首球，爆冷以1比1踢平阿根廷。

2018年世界盃足球賽14日在俄羅斯揭開序幕，今天進行的D組賽事，由5度獲金球獎的名將梅西（LionelMessi）領軍的傳統勁旅阿根廷，出戰首度進軍世界盃的傳奇新軍冰島。

比賽開踢不久，阿根廷就展現老牌強隊的實力，阿奎洛（Sergio Aguero）在禁區接獲傳球，一個轉身就起腳射門，球刁鑽穿過3名防守球員和對方門將，讓阿根廷在比賽第19分鐘就取得1球領先。