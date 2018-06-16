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中央社

VAR改判首例出爐 博格巴關鍵一擊法國勝澳洲

中央社2018/06/16 20:36
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北16日電）被視為奪冠熱門之一的法國，今天因世界盃利用VAR改判的首例率先進球，之後雖一度被澳洲追平，但靠博格巴關鍵一擊，以2比1擊敗澳洲。

2018年世界盃足球賽14日起在俄羅斯進行，C組的小組賽由今天的法國、澳洲之戰揭開序幕，雙方上半場以0比0踢成平手。

下半場比賽開踢後，因為澳洲列斯頓（JoshRisdon）的一次剷球，法國的格里茲曼（AntoineGriezmann）倒地，裁判一開始沒有做出判決，但在經過影像助理裁判（VAR）技術檢視後，裁判更改判決，讓法國有罰踢12碼球的機會，這是世界盃史上，因為使用VAR而改判的首例。

這個12碼球的罰踢機會，格里茲曼就定位後，靠著假動作把對方門將騙向左邊，並同時往右射門得手，讓法國在比賽第58分鐘，取得1比0領先。

比賽繼續進行不到5分鐘，法國烏迪迪（SamuelUmtiti）被判手球，澳洲由隊長耶迪納克（MileJedinak）操刀12碼罰球，他同樣靠假動作誘使對方守門員往左飛撲，他則朝右邊射門破網，讓雙方在比賽第62分鐘，以1比1戰成平手。

之後雙方僵持，直到比賽第81分鐘，法國的博格巴（Paul Pogba）在禁區內巧妙一挑，球雖正中門楣，但落地後彈進球門，靠著這關鍵一擊，法國在終場以2比1擊敗澳洲。

法國過去14次進到世界盃32強，曾於1998年在主場高舉冠軍獎盃，這次隊上有姆巴佩（Kylian Mbappe）、格里茲曼、博格巴等一票才華洋溢的好手，被視為此次世界盃的奪冠熱門之一，澳洲過去只有4度進到小組賽的紀錄，2006年闖進16強已是隊史最佳成績，這次世界盃澳洲在資格賽奮戰到附加賽，才驚險取得參加小組賽的資格。（編輯：管中維）1070616

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