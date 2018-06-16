VAR改判首例出爐 博格巴關鍵一擊法國勝澳洲

（中央社記者李晉緯台北16日電）被視為奪冠熱門之一的法國，今天因世界盃利用VAR改判的首例率先進球，之後雖一度被澳洲追平，但靠博格巴關鍵一擊，以2比1擊敗澳洲。

2018年世界盃足球賽14日起在俄羅斯進行，C組的小組賽由今天的法國、澳洲之戰揭開序幕，雙方上半場以0比0踢成平手。

下半場比賽開踢後，因為澳洲列斯頓（JoshRisdon）的一次剷球，法國的格里茲曼（AntoineGriezmann）倒地，裁判一開始沒有做出判決，但在經過影像助理裁判（VAR）技術檢視後，裁判更改判決，讓法國有罰踢12碼球的機會，這是世界盃史上，因為使用VAR而改判的首例。