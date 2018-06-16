林泓育代打再見轟 桃猿最快17日封王

中信兄弟萊福力投6局失4分退場，包括3局下被林承飛揮出陽春全壘打，中信第7局換上鄭錡鴻後，桃猿靠著陳俊秀二壘安打先追回1分，藍寅倫再用安打追平比數。

Lamigo桃猿隊洋投史博威2局上先保送中信兄弟張志豪，又對彭政閔投出觸身球，並發生接球失誤，在滿壘情況下又被林書逸掃出滿貫全壘打，此役僅投3.1局，為本季最短先發，被敲出4支安打，失6分（4分自責分），送出3次保送，僅1次三振，中斷連續3場優質先發。

（中央社記者黃巧雯台北16日綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿隊與中信兄弟今天鏖戰11局，桃猿隊11局下靠著林泓育代打敲出再見全壘打，終場桃猿就以7比6贏球，封王魔術數字減至M1，最快17日封王。

兩隊前9局戰成6比6平手，進入延長賽，中信兄弟11局下換上洪宸宇登板，才投第2球就被林泓育代打敲出再見全壘打，終場桃猿就以7比6險勝。

Lamigo桃猿隊總教練洪一中表示，史博威賽前就曾反應手有點緊，觀察史博威此役投球內容，除了球速與以往有差距外，壞球也偏多，儘管史博威仍表達想繼續投，但教練團仍決定在第4局、用球數67球情況下換投，若史博威好好休息，21日對統一獅比賽還能先發。

桃猿此役動用6名牛棚投手，未再讓中信兄弟得分，洪一中也讚賞本土投手群表現不錯，特別是洪聖欽中繼2.2局無失分，控制整個場面，讓打線有機會追分。

敲出再見轟的林泓育表示，上場時沒特別設定球路攻擊，「就想說把球打紮實一點，先求上壘」，這場兩隊都有很多得分機會，但都未能得分。

林泓育傷癒歸隊後，都以代打身分上陣，他透露，回到一軍後，由於球隊運作穩定，因此他就像今天一樣準備好自己。

不過，林泓育強調代打蠻難的，他會積極一點，壞球盡量不出棒，不會想說要打全壘打。

桃猿今天贏球後，封王魔術數字減至M1，因另一場富邦悍將與統一獅比賽因雨延賽，桃猿隊最快17日封王。（編輯：唐聲揚）1070616