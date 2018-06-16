離任前的端午節 梅健華為AIT龍舟隊加油

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）台北國際龍舟賽今天登場，即將離任的美國在台協會（AIT）處長梅健華特別到場與其他AIT官員一同為AIT龍舟隊加油。雖未晉級，但教練表示，大家都盡力了，很滿意大家的表現。

預計下個月離任的梅健華（Kin Moy）告訴中央社記者，「時間過得真的很快」，他還記得3年前剛到任的時候，也有到場為AIT龍舟隊加油。對於即將離台，他感到不捨。

如同往年，梅健華穿上輕便運動服，與其他AIT官員一起在大佳河濱公園為奮力划船的AIT男子龍舟隊加油打氣。

一年一度的台北國際龍舟錦標賽今天起一連舉行3天。參加大型龍舟公開男子組第一輪預賽的AIT龍舟隊排名分組第三，未能晉級下一輪比賽。