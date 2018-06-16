NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

暫居中繼排行榜第2 吳丞哲怕有壓力不多想

中央社2018/06/16 17:51
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者黃巧雯桃園16日電）中華職棒Lamigo桃猿隊投手吳丞哲今年出賽數為全中職投手群最多，已拿下10個中繼點，僅落後統一獅邱浩鈞，不過吳丞哲今天表示「沒去想」，怕想太多反而造成自己壓力。

Lamigo桃猿隊去年季中選秀第6輪選中吳丞哲，今年是吳丞哲第一個完整球季，但已在猿隊牛棚扮演吃重角色，今天賽前本季累積出賽32場，出賽數與統一獅王鏡銘、富邦悍將賴鴻誠並列本季投手最多。

吳丞哲說：「教練給我機會就把握住，不管領先落後，有機會上去幫助球隊，其實比較重要。」

吳丞哲目前拿下10個中繼點，僅落後統一獅隊投手邱浩鈞1個中繼點，但他透露，每天比賽結束忙著保養身體、休息，因此「沒去想（成績）」。

吳丞哲認為，畢竟還有下半季，若現在就去在意那些獎項，反而投球時容易緊繃，會造成自己壓力。

上半季球季進入尾聲，吳丞哲坦承，期間有兩次可能因身體疲累，導致球的尾勁、控球不佳，後來經過隊友陳禹勳開導，在牛棚時不要擔心投不好，否則反而表現不出來，把每位打者都當作最後一名打者，專注投好每一顆球。

面對登板時壘上有人，吳丞哲會試著調適心情，讓自己興奮、但不要有壓力。他也發現，自己在壘上有人時，反而比壘上無人時還比較不緊張。

「投保送都在壘上沒人」，吳丞哲希望，未來在面對兩人出局或壘上沒人局面，要再更注意。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070616

傳承影像記憶 台南文化局徵...姚文智23日造勢晚會 陳菊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan