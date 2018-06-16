企業捐涼感巾 為中華女壘隊加油打氣

蔡其昌受訪表示，中華女壘隊8月初要到東京參加世界女子壘球錦標賽，這項賽事冠軍隊將可率先取得東京奧運參賽門票，希望中華隊能有好的成績。他日前到聚隆纖維公司參訪，向企業提及贊助中華女壘隊。

2018企業女子壘球聯賽（TPWSL）今天在台中萬壽棒球場進行台北凱撒勇士隊與台中葳格豹隊的例行賽。聚隆纖維公司捐贈1000條涼感巾給中華女子壘球代表隊，由隊長賴孟婷代表受贈，隨後例行賽由立法院副院長蔡其昌與聚隆纖維公司董事長周文東開球。

（中央社記者蘇木春台中16日電）企業女子壘球聯賽今天在台中進行例行賽，賽前聚隆纖維公司捐贈涼感巾給中華女壘隊。立法院副院長蔡其昌表示，感謝企業贊助，企盼有更多企業支持，讓國家代表隊有更佳成績。

蔡其昌說，業者捐贈的涼感巾一方面可以讓選手打球比較舒適，更重要的是設計圖案也可以成為啦啦隊加油的工具，屆時在東京舉辦的賽事，歡迎旅日僑胞為國手加油，企盼有更多的企業來支持體育，支持國家代表隊得到更佳的成績。

周文東表示，透過蔡副院長得知中華女壘要到東京出賽，決定捐贈公司生產的涼感巾，希望不只能提供球隊實質上的幫助，也有精神上的鼓勵，提升戰鬥力、發揮好成績。

中華女壘隊長賴孟婷說，感謝企業贊助涼感巾，平常出去比賽都是用自己的毛巾，有統一設計的涼感巾，出去比賽拿著就代表中華隊，更有團結的感覺。(編輯:孫承武)1070616