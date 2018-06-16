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中央社

蘋果攜手歐普拉 進軍線上影音市場

中央社2018/06/16 15:47
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社紐約15日綜合外電報導）在美國科技巨擘蘋果公司（Apple）準備進軍原創內容市場下，脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）同意為蘋果製作節目。

蘋果今天發布的聲明沒有對歐普拉將扮演的角色提供過多細節。歐普拉主持的談話性節目大受歡迎，節目停播後，她創辦自己的製作公司，並投身慈善事業。

根據聲明：「歐普拉和蘋果將一起打造原創節目，這些節目將借助她無人能比的能力連結全球觀眾。」蘋果未公布協議條款。

這起消息意味著蘋果為了創造平台挑戰Netflix和亞馬遜（Amazon）等對手的線上影音播放服務，努力推動計畫。報導說蘋果砸10億美元（新台幣300億元）投資原創內容。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），這項協議範圍涵蓋可以透過蘋果發布的電影、電視節目、智慧型手機應用程式和書籍。

蘋果也有與大導演史蒂芬史匹柏（StevenSpielberg）、女星珍妮佛安妮斯頓（JenniferAniston）和瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）簽約。

Netflix先前已與美國前總統歐巴馬和前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）簽約共同製作節目。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070616

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