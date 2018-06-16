寫世大運歌讓世界認識台灣 舞炯恩：核心是快樂

今年6月初，新竹尖石嘉興國小義興分校合唱團赴奧地利維也納參加國際合唱競賽，演唱的4首歌曲中，「擁抱世界擁抱你」就是壓軸曲目，最後獲金質獎及大會特別獎肯定，讓世界聽見來自台灣的美麗聲音。

回顧2016年舉行台北世大運主題曲徵選活動，當時吸引264組隊伍報名，最後由排灣族青年舞炯恩．加以法利得創作的歌曲「擁抱世界擁抱你」拿下冠軍。之後隨著世大運賽事展開，讓這首歌在一個多月裡成為台北市傳唱最高的歌曲，許多外國運動員聽了也跟著手舞足蹈。

（中央社記者江佩凌台北16日電）2017台北世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」迎接各國選手，留下印象，今年6月尖石嘉興國小義興分校合唱團也選唱，詞曲創作人舞炯恩‧加以法利得說，創作這首歌就是純粹的快樂。

「知道徵曲活動時，距截止日剩一個星期」，舞炯恩‧加以法利得日前在台北接受中央社專訪，憶及當時創作「擁抱世界擁抱你」的過程，起因是他的系主任看他常常玩音樂，就鼓勵他嘗試，沒想到作品不僅入圍，最後還脫穎而出，那時的舞炯恩才21歲。

至今回想起來，舞炯恩仍感到很意外，他說當時真的沒有想太多，「我就哼個幾句，就把它寫出來了」，對他而言，以即興創作方式完成，這也是創作的一種能量，「世大運就是大家齊聚一堂、一同歡樂，要寫出快樂的歌，就必須要真正快樂地創作」。

舞炯恩回望他接觸音樂的脈絡，在於他常接觸西洋音樂，而一些外國旋律和原住民音樂節奏性也有些雷同，「照這個方式，搞不好這樣做還滿有趣的」，問及當時創作上較困難的地方，舞炯恩想了想回應：「其實沒有什麼太大的困難，這首歌就是很純粹的快樂。」

「擁抱世界擁抱你」曲風輕快，副歌以排灣族語搭配歡快節奏十分特別，儘管對大多數人而言會聽不懂，但還是會被歌曲旋律所感染。舞炯恩說，華語音樂圈多數講中文，因此加入原住民元素也是考量到代表台灣文化的一種。

談及走入演藝圈的核心想法，他希望，致力把流行音樂元素和自身文化背景結合，「若單純要做文化傳承，對年輕人來說太無聊了，一旦加入流行元素，多少就能讓這些事情會被看見」，因此舞炯恩會特意把母語放在流行文化裡。

其實他也是自己口中的年輕人，但同時試圖做出讓其他年輕人也能接納的事，舞炯恩知道，儘管並非每個人都願意理解原住民文化，但他認為，當有人聽到這首歌因而被吸引，表示他們有吸收到這個東西，這就讓他感到十分高興。

舞炯恩說，他以為這首歌的風潮隨著世大運結束就會逐漸落幕，沒想到現在已經成為很多學校運動會的歌曲，讓他有嚇到，還時常被朋友在臉書影片標記「又聽到你的歌了」。但最特別的是，這首歌已和全國高中出版社簽約，預計2020年就會成為新課綱的高中音樂課本教材，對他而言，十分有成就感。

聊到接觸音樂的契機，舞炯恩表示，小學三年級因教會活動碰到鋼琴和其他樂器，開始學習即興創作，「沒有給我譜，哼個幾段就可以編成簡短的旋律」，國三時還參加唱歌比賽挑戰邊唱邊跳，問及表現如何？他果斷回應「很差啊」，不過他選擇樂觀看待，認為很多事情沒有一定要做的很絕對，就連玩音樂也是從興趣變成專業。

不過選擇踏上音樂路一度遭家人反對，舞炯恩倒是很做自己，甚至有點叛逆。起初的他都沒聽家人意見，「你們反對就反對，我就做我自己，不要我做什麼，就偏要做到最好」。至於家人態度轉變的關鍵，他推敲，應該就是爆紅的「擁抱世界擁抱你」後，就沒再提到。

對舞炯恩來說，雖然「擁抱世界擁抱你」已經聽到有些「無感」，但他坦言，這首歌帶給他最大的感動是，開幕式當晚因為遇到反年改抗議事件，那首歌播了一個小時，不過在各國運動員進場時，他在後台就看著會場，默默落下淚。

回憶那一晚，舞炯恩不斷起雞皮疙瘩，直呼「好奇妙」，「無法想像那些外國人都聽得到耶」，當下十分激動開心，這首歌曲不僅成為跨越阻礙的媒介，對他而言，更是屬於台灣的精神，滿是驕傲又感動。（編輯：黃于）1070616