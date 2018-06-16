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中央社

公視播出奇蹟的女兒 新生代女星挑戰全台語

中央社2018/06/16 12:54
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社台北16日電）公視時代迷你劇「奇蹟的女兒」由導演鄭文堂執導，透過鏡頭聚焦1970年代加工出口區的「女工」，重現在「經濟奇蹟」光芒下，女性勞動者隱身在繁華背後的黯淡。

「奇蹟的女兒」改編自作家楊青矗的「工廠女兒圈」，故事以1970年代加工出口區的「女工」為主角，由金鐘卡司溫貞菱、連俞涵和孫可芳在劇中詮釋離開農村踏入工廠的少女，面臨社會及生活巨大轉變的辛酸血淚；參與演出的還包括藍葦華、黃鐙輝、林哲熹、吳朋奉等人。

連俞涵在劇中飾演個性好強、工作效率高的紡織廠領班「阿免」，為了詮釋工作狂的「阿免」、感受角色沒日沒夜車縫衣服的心情，她下戲後還當場接受訂單，默默在一旁車出精緻書皮，送給劇組裝劇本。

溫貞菱憶及有一場戲因裁縫機的線太緊，導致當場一根針直接斷掉噴到她臉上，導演喊卡後紛紛被工作人員關心，她則笑說「感覺像蚊子飛過去」，雖然有打到臉，但還好沒受傷。

「奇蹟的女兒」全程台語發音演出，這也是溫貞菱和連俞涵首度挑戰全台語的劇。孫可芳說，儘管她較會講台語，但拍戲第一天仍十分緊張，深怕發音不正確。

溫貞菱為了讓台語說得更道地，常常在拍片現場追著導演、收音師，或台語說得很溜的藍葦華和黃鐙輝。連俞涵則是特地找台語老師一對一上課，還有請教身邊會講台語的朋友。

戲劇的片頭曲「人生很難」，由鄭文堂女兒鄭宜農為劇量身操刀，更找連俞涵清唱首集片尾曲，讓連俞涵苦笑著說，已經跟台語「分手」的她要再次「重溫舊夢」，對唱歌沒自信的她而言十分有挑戰。

「奇蹟的女兒」描述台灣1970年代整個社會沉浸在「經濟奇蹟」光芒下，女性勞動工作者隱身在繁華背後的悽愴黯淡。為了與現實生活有更深刻的連結，劇情帶入許多勞工議題，包括加班過勞、超時工作、勞保給付、女性職場性騷擾等，今天起每週六晚間9時在公視頻道播出。1070616（編輯：黃瑞弘）

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