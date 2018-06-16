公視播出奇蹟的女兒 新生代女星挑戰全台語

（中央社台北16日電）公視時代迷你劇「奇蹟的女兒」由導演鄭文堂執導，透過鏡頭聚焦1970年代加工出口區的「女工」，重現在「經濟奇蹟」光芒下，女性勞動者隱身在繁華背後的黯淡。

「奇蹟的女兒」改編自作家楊青矗的「工廠女兒圈」，故事以1970年代加工出口區的「女工」為主角，由金鐘卡司溫貞菱、連俞涵和孫可芳在劇中詮釋離開農村踏入工廠的少女，面臨社會及生活巨大轉變的辛酸血淚；參與演出的還包括藍葦華、黃鐙輝、林哲熹、吳朋奉等人。

連俞涵在劇中飾演個性好強、工作效率高的紡織廠領班「阿免」，為了詮釋工作狂的「阿免」、感受角色沒日沒夜車縫衣服的心情，她下戲後還當場接受訂單，默默在一旁車出精緻書皮，送給劇組裝劇本。