iPhone今年新3款 傳價格親民LCD版受蘋果青

華爾街日報（WSJ）引述供應鏈消息人士報導，蘋果已經針對新款iPhone提出量產計畫，相較於高價的有機發光二極體（OLED）版iPhone，蘋果有意銷售更多的LCD版iPhone新品。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）蘋果新款iPhone動向備受矚目。外媒報導，蘋果今年可能著重銷售更多的LCD版iPhone新品，主要是消費者價格敏感度提高。蘋果今年可能推出3款新iPhone。

不過，報導也分析，若蘋果著重LCD版iPhone的銷售量，iPhone的平均銷售價格（ASP）可能會受到影響。

蘋果對於上述消息不予評論。

國外科技網站MacRumors和AppleInsider日前引述韓國媒體網站ET NEWS報導，蘋果近期已規劃2019年新款iPhone作業，計畫明年推出3款iPhone新品，若新品超過3款，多出來的款式機種有可能另外採用LCD面板。

報導推測，蘋果在2019年若推出3款新iPhone，均將採用OLED面板。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。

韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone，可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。

AppleInsider報導，MLCD+顯示技術可較IPS LCD技術節省約30%的功耗。LG Display也是蘋果的供應鏈之一，因此預期蘋果新款iPhone可能會採用上述現成的顯示技術。

韓國三星（Samsung）目前是iPhone所需OLED面板獨家供應商。不過，韓國財經網站The Investor先前引述產業人士消息報導，LG Display預期將在今年下半年開始出貨首批OLED面板給iPhone使用。

分析師先前指出，蘋果從今年起積極引進、全力支援LG Display成為OLED版iPhone第二面板供應商，以分散未來3年到5年OLED供應風險。

蘋果先前在5月初公布財報時指出，消費者在截至今年3月底的2018會計年度第2季、每週選擇OLED版iPhone X比其他iPhone程度要高。當季iPhone平均銷售價格達到728美元，較上一年同期655美元揚升，起跳價999美元的iPhone X銷售有很大助益。（編輯：楊玫寧）1070616