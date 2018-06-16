NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

iPhone今年新3款 傳價格親民LCD版受蘋果青

中央社2018/06/16 14:08
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）蘋果新款iPhone動向備受矚目。外媒報導，蘋果今年可能著重銷售更多的LCD版iPhone新品，主要是消費者價格敏感度提高。蘋果今年可能推出3款新iPhone。

華爾街日報（WSJ）引述供應鏈消息人士報導，蘋果已經針對新款iPhone提出量產計畫，相較於高價的有機發光二極體（OLED）版iPhone，蘋果有意銷售更多的LCD版iPhone新品。

報導指出，蘋果著重價格較低廉的LCD版iPhone新品，主要是消費者對於智慧型手機價格敏感度提高。今年新款iPhone系列中，LCD版iPhone銷售量可望占大部分比重，超乎分析師預期。

不過，報導也分析，若蘋果著重LCD版iPhone的銷售量，iPhone的平均銷售價格（ASP）可能會受到影響。

蘋果對於上述消息不予評論。

國外科技網站MacRumors和AppleInsider日前引述韓國媒體網站ET NEWS報導，蘋果近期已規劃2019年新款iPhone作業，計畫明年推出3款iPhone新品，若新品超過3款，多出來的款式機種有可能另外採用LCD面板。

報導推測，蘋果在2019年若推出3款新iPhone，均將採用OLED面板。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。

韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone，可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。

AppleInsider報導，MLCD+顯示技術可較IPS LCD技術節省約30%的功耗。LG Display也是蘋果的供應鏈之一，因此預期蘋果新款iPhone可能會採用上述現成的顯示技術。

韓國三星（Samsung）目前是iPhone所需OLED面板獨家供應商。不過，韓國財經網站The Investor先前引述產業人士消息報導，LG Display預期將在今年下半年開始出貨首批OLED面板給iPhone使用。

分析師先前指出，蘋果從今年起積極引進、全力支援LG Display成為OLED版iPhone第二面板供應商，以分散未來3年到5年OLED供應風險。

蘋果先前在5月初公布財報時指出，消費者在截至今年3月底的2018會計年度第2季、每週選擇OLED版iPhone X比其他iPhone程度要高。當季iPhone平均銷售價格達到728美元，較上一年同期655美元揚升，起跳價999美元的iPhone X銷售有很大助益。（編輯：楊玫寧）1070616

慶端陽烹享美食 牢記5防火...世華工商婦女企協多倫多分會...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan