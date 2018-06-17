退休花費大　過半民眾盼60歲前退休　但逾8成憂錢不夠

因應少子化及高齡社會的來臨，如何將有限資金做有效益的應用，為家庭或自己規畫退休生活，做好準備，已是大家不可避免的課題。根據保誠人壽調查結果指出，30歲以上的受訪民眾逾半數夢想在51至60歲退休，而除了基本開銷，醫療健保、旅遊休閒以及安養機構費用等支出，分別占國人預估未來退休花費的前3名。

你準備好未來的退休金了嗎？根據一項「理想的退休生活」調查結果發現，30歲以上的受訪民眾逾半數夢想在51至60歲退休，但僅有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標，更有17.32%的受訪者尚未開始準備退休金，而且有83.12%的人說主要是因目前沒有多餘的錢做退休儲蓄。

不過，調查結果亦顯示，僅有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標，還有17.32%的受訪者尚未開始準備退休金，而且有83.12%的人說主要是因目前沒有多餘的錢做退休儲蓄。其中30歲以下的族群，自覺離退休太遠，還不需要規畫退休。

至於31至40歲族群則認現在儲蓄的錢應該作其他用途如結婚基金、孩子教育金、買房等，目前沒有多餘的錢做退休儲蓄；41至50歲以上族群有半數認為政府退休金、年金將足夠支撐自己未來的退休生活。

至於如何準退休金？調查結果揩出，有6成8的受訪民眾使用保險作為準備退休的工具。保誠人壽行銷長楊繼平表示，31至40歲的青壯年族群或是年輕收入有限的受薪階級，家庭責任較重，退休規畫更應該要提早準備，以減輕日後家庭負擔，建議可透過投資型保單兼具「保障+投資」的特性，分階段做中長期的保障與財務規畫布局，兼顧保障與投資需求，利用相對低的保費，規畫所需的保障，還可因應人生階段的不同，彈性調整保障額度及資金的運用；另外搭配分紅壽險保單，在分擔風險的同時，還能參與紅利分享，讓保障完整，資產持續累積。

40歲以上中壯年族群，則可利用美元配置建造保障和累積財富雙重效益。楊繼平表示，面對未知的全球經濟變動，腳步更要放穩，以保障為前提周延規畫打拚半生的寶貴積蓄，無疑是最能穩健長遠的資產配置策略，鑑於美元是國際流通貨幣，針對有多元資產配置需求，或是退休生活希望到處走走、旅遊世界的民眾，以美元計價的外幣分紅保單具有保障功能，又有機會享有外幣分紅，是一個準備退休規畫的好選擇。

中國人壽也認為 ，退休生活在人生中占了約1/4，隨著台灣正式邁入高齡社會，活的越久，退休準備也要越充足。想有美好的退休生活，身體健康、財務自主及充足保障，缺一不可，建議熟年世代盡早規畫，雖然距離退休時間越來越近，然而事業穩定、收入較豐以及手邊可能已有一筆資金，也是自身可以善用的優勢，不妨選擇2年期繳費的利率變動型保險商品，若看好美元後勢，也可選擇以美元計價的利率變動型保險，透過多幣別的資產配置分散風險。

友邦人壽總經理侯文成亦指出，35歲到55歲的群族，上須奉養父母，下須撫養兒女，扛著巨大的家庭責任，經濟壓力常讓他們喘不過氣來，就算是年收入百萬的家庭也要精打細算，在扣除所有支出後，能為孩子儲蓄一筆教育金，還能讓自己退休有筆資產，不需擔心會成為「下流老人」，甚至可以傳承財富給下一代，利率變動型壽險保單是可以滿足這些需求的多功能性保單。

他說，利率變動型壽險保單最大的特色就是有機會享有「回饋分享金」的優點，當宣告利率大於預定利率，除了享有保障外，還有機會讓資產成長。此外，利變型保單會隨著匯率波動，宣告利率反映景氣榮枯，目前全球經濟正穩定復甦，各國央行紛採取升息政策，購買利變型保單，對於三明治族群來說，一方面可以獲得壽險保障，另一方面又有機會領到回饋分享金，可說是一舉雙得。



