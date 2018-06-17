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財經

慕尼黑機器人展登場　概念理財也超夯

記者許家禎／台北報導2018/06/17 10:03
▲慕尼黑機器人展將登場，今年參展與觀展人潮有機會再創新高，並吸引投資人高度關注。圖為彰化縣伴讀機器人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.23）
▲慕尼黑機器人展將登場，今年參展與觀展人潮有機會再創新高，並吸引投資人高度關注。圖為彰化縣伴讀機器人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.23）

全球科技業矚目的德國慕尼黑機器人及自動化博覽會將在19日登場，在AI人工智慧的推波助瀾下，今年參展與觀展人潮有機會再創新高，並吸引投資人高度關注。因為按過去經驗顯示，展覽期間與展後1到3個月，機器人相關產業股價普遍都是呈現逐步上漲表現。

根據Bloomberg資料統計，最近4屆慕尼黑機器人博覽會期間，ROBO GLOBAL全球機器人及自動化產業指數平均上漲0.52%，而且展後熱度延燒，後1個月與後3個月平均漲幅分別為2.11%與5.89%，呈現逐步上揚走勢。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，慕尼黑機器人博覽會是全球規模最大的機器人展會，每2年舉行一次。隨著工業4.0浪潮來襲，近幾年參展企業與觀展人潮都創新高。今年，在AI人工智慧的推波助瀾下，聚焦智慧製造、人機協作、服務機器人與雲端物聯網等4大主題，預料有機會再掀高潮。

陳世杰指出，因應產業環境快速變遷，智慧工廠已是大勢所趨，而AI機器人將扮演不可或缺的角色。過去，機器人都是由工程師事先撰寫程式語言操控，現在更強調人機協作的概念，讓機器人透過視覺、觸覺等感測器，觀察工程師動作，學習生產工作，類似傳統「師徒制」的進化版，甚至由工程師聲控指揮。

除了操作更加直覺外，成本降低也是刺激需求的另一項重要因素。根據ARK Investment報告指出，未來5到10年，工業機器人的單位成本將大幅下降65%，達11000美元，進入價格甜蜜點，將吸引越來越多的中小型工廠採購。

陳世杰指出，去年全球機器人使用量正式突破200萬台，預估到2020年至少會再增加100萬台。不僅機器人四大家族受惠，相關的上游關鍵零組件包括：智能感測器、滾珠螺桿、線性滑軌、伺服馬達等，都會同步受惠，並帶動股價水漲船高。

 

 

關鍵字機器人ai基金
台幣重現3字頭　市場續看好美元

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