NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈屏縣首辦印尼開齋節　移工歡慶新年球王12碼心魔　梅西近期罰丟一半凱擘大寬頻500M只要$799
政治

一周軍聞》擔憂美國撤軍　南韓大買軍火自保

記者呂炯昌／綜合報導2018/06/17 09:00
▲南韓國防部副部長徐柱錫3月前往德州沃斯堡（Fort Worth），參加南韓訂購的首架F-35A戰機交付典禮。（圖／洛克希德馬丁 )
▲南韓國防部副部長徐柱錫3月前往德州沃斯堡（Fort Worth），參加南韓訂購的首架F-35A戰機交付典禮。（圖／洛克希德馬丁 )

6月10日至16日國內軍事新聞

國內香蕉、鳳梨、火龍果等水果價格在今年創新低，導致農民血本無歸，欲哭無淚。為了挽救農民生計，國防部在漢光34號演習後，鼓勵部隊動用加菜金採購當令水果，海軍司令部 11 日已向屏東各地農會採購2700公斤水果。

台北地檢署偵辦陸生共諜周泓旭案時，查到新黨青年軍王炳忠等人涉嫌利用組織，企圖吸收台灣現、退役軍人。國防部 13 日表示，經清查尚無現役軍人遭到吸收運用，也無洩漏軍事機密。

空軍現有 19 架 C-130H 運輸機，平均機齡近 30 年，由於沒有足夠預算採購新運輸機，媒體報導，空軍規畫向美方提出申請，能讓 C-130 機隊再飛 10 年。但是立委質疑，C-130H運輸機延壽案主要是強化飛機結構為主，國內航空產業已具備此能量，只要透過原廠的認證，延壽案完全可以由國內來執行，因此延壽案有違國防自主政策。不過，空軍司令部 13 日表示，目前無 C-130 機體延壽計畫。

漢光34號演習 4 日展開，4 日下午花蓮基地一架 F-16 戰機 (編號 6685 ) 在執行漢光演習任務時，不幸於新北五分山失事，飛官吳彥霆少校不幸殉職。總統府 15 日發布總統令「追晉故空軍少校吳彥霆為空軍中校」。

6月10日至16日國際軍事新聞

眾所矚目的美朝川金會於 12 日在新加坡聖淘沙舉行，估計東道主新加坡政府花費近 4.5 億美元舉辦這場世紀峰會。為求維安滴水不漏，新加坡派出有「最強傭兵」之稱的廓爾喀軍人維安。

南韓總統文在寅促成歷史性川金會，但是美國總統川普在 12 日川金會後記者會拋出震撼彈，表示將停止美韓聯合軍演，並最終撤回駐韓美軍，令南韓方面大敢震驚。為了因應美軍可能撤離，南韓軍方已悄悄開始擴充軍備。南韓政府已展開新戰機與飛彈採購程序，並將試圖引進核動力潛艦。

由於不滿土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈，美國會議員聯署要求禁止出售 F-35 戰機給土耳其。美國軍方與F-35製造商洛克希德馬丁( Lockheed Martin )則是不顧反對，將在 21 日交付首架 F-35 隱形戰機給土耳其。


▲空軍C-130H型運輸機。（資料圖／記者呂烱昌攝 ）

關鍵字漢光演習f-16川金會c-130
陳嘉爵》呂秀蓮　她要的並不多

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan