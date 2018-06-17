一周軍聞》擔憂美國撤軍　南韓大買軍火自保

台北地檢署偵辦陸生共諜周泓旭案時，查到新黨青年軍王炳忠等人涉嫌利用組織，企圖吸收台灣現、退役軍人。國防部 13 日表示，經清查尚無現役軍人遭到吸收運用，也無洩漏軍事機密。

國內香蕉、鳳梨、火龍果等水果價格在今年創新低，導致農民血本無歸，欲哭無淚。為了挽救農民生計，國防部在漢光34號演習後，鼓勵部隊動用加菜金採購當令水果，海軍司令部 11 日已向屏東各地農會採購2700公斤水果。

空軍現有 19 架 C-130H 運輸機，平均機齡近 30 年，由於沒有足夠預算採購新運輸機，媒體報導，空軍規畫向美方提出申請，能讓 C-130 機隊再飛 10 年。但是立委質疑，C-130H運輸機延壽案主要是強化飛機結構為主，國內航空產業已具備此能量，只要透過原廠的認證，延壽案完全可以由國內來執行，因此延壽案有違國防自主政策。不過，空軍司令部 13 日表示，目前無 C-130 機體延壽計畫。

漢光34號演習 4 日展開，4 日下午花蓮基地一架 F-16 戰機 (編號 6685 ) 在執行漢光演習任務時，不幸於新北五分山失事，飛官吳彥霆少校不幸殉職。總統府 15 日發布總統令「追晉故空軍少校吳彥霆為空軍中校」。

6月10日至16日國際軍事新聞

眾所矚目的美朝川金會於 12 日在新加坡聖淘沙舉行，估計東道主新加坡政府花費近 4.5 億美元舉辦這場世紀峰會。為求維安滴水不漏，新加坡派出有「最強傭兵」之稱的廓爾喀軍人維安。

南韓總統文在寅促成歷史性川金會，但是美國總統川普在 12 日川金會後記者會拋出震撼彈，表示將停止美韓聯合軍演，並最終撤回駐韓美軍，令南韓方面大敢震驚。為了因應美軍可能撤離，南韓軍方已悄悄開始擴充軍備。南韓政府已展開新戰機與飛彈採購程序，並將試圖引進核動力潛艦。

由於不滿土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈，美國會議員聯署要求禁止出售 F-35 戰機給土耳其。美國軍方與F-35製造商洛克希德馬丁( Lockheed Martin )則是不顧反對，將在 21 日交付首架 F-35 隱形戰機給土耳其。



▲空軍C-130H型運輸機。（資料圖／記者呂烱昌攝 ）