影／SJ始源「全裸」被轟出家門　大街拿紙箱遮GG

始源在《卞赫的愛情》中臉部表情豐富，肢體語言誇張，不但有光著身體在大街上裸奔的戲、還在寒冷天被潑水，也常被會長老爸K得鼻青臉腫，但他說，劇中的「卞赫」真的是一個很累的角色，如果要選，想改演劇中會長老爸的角色，可以想幹嘛就幹嘛。

該劇描述始源飾演的富三代卞赫，雖然多金但常隨性而為，因此為集團惹出很多麻煩，會長老爸受不了將他趕出家門，讓他意外對小資女白準（姜素拉 飾）一見鍾情，一直圍繞在她身邊；白準開啟他的潛力，讓他從敗家富三代搖身變成黑馬領導人，始源覺得自己跟劇中卞赫最像的就是直率，但不像卞赫一樣不考慮後果任意而行。