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娛樂

影／SJ始源「全裸」被轟出家門　大街拿紙箱遮GG

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/17 09:00

始源在《卞赫的愛情》中臉部表情豐富，肢體語言誇張，不但有光著身體在大街上裸奔的戲、還在寒冷天被潑水，也常被會長老爸K得鼻青臉腫，但他說，劇中的「卞赫」真的是一個很累的角色，如果要選，想改演劇中會長老爸的角色，可以想幹嘛就幹嘛。

該劇描述始源飾演的富三代卞赫，雖然多金但常隨性而為，因此為集團惹出很多麻煩，會長老爸受不了將他趕出家門，讓他意外對小資女白準（姜素拉 飾）一見鍾情，一直圍繞在她身邊；白準開啟他的潛力，讓他從敗家富三代搖身變成黑馬領導人，始源覺得自己跟劇中卞赫最像的就是直率，但不像卞赫一樣不考慮後果任意而行。


▲為了討生活，始源還去工地揹磚頭。（圖／緯來戲劇台 , 2018.6.16）

拍該部電視劇也讓始源感到辛苦，劇中，他還去工地打工揹磚頭，也因為去拜託廠商結果被轟出來還被潑了一身水。而被趕出家門時，還落魄得拿著紙箱遮掩在大街上裸奔，此外更首度嘗試了菜市場穿衣風格，但始源說，劇中卞赫太辛苦了，如果讓他選，想要演老爸「卞江秀」這個角色，從富三代變成富二代，想幹嘛就幹嘛，還沒人敢打他。《卞赫的愛情》18日晚間11點在緯來戲劇台播出。


▲始源（左）與姜素拉在劇中被潑水。（圖／緯來戲劇台 , 2018.6.16）

關鍵字sjsuper junior始源
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