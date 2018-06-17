端午節連假好去處　雲林祕境山海遊

端午三天連假，雲林首屆龍舟賽16日在口湖鄉椬梧滯洪池比賽，共有116支隊伍參賽，16、17日預賽，爭取18日決賽門票，為期3天賽程精彩可期，16日口湖鄉公所舉辦健行活動、17日舉辦寫生比賽，以及18日端午節當天準備慶端午闖關活動，現場有豐富獎品與紀念品，香包DIY製作，趣味立蛋，美食體驗活動等。雲林縣長李進勇歡迎大家來為選手加油，並邀請大家三天端午節連續假期，來雲林看划龍舟、嘗美食、喝咖啡、賞美景。



▲縣長李進勇縣長到場為選手們加油。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.16)

位於雲林的遊樂園為了迎接端午節，也特別舉辦了第七屆的主題活動，祭出了身份證字號只要有「5」或「0」就可以以優惠票價入園。總經理尤義賢表示，為了讓古坑鄉親們提早搶先玩水消暑以及參與盛會，於端午連假的第一天16日舉辦古坑鄉親日，並且擴大邀約水林鄉的鄉親們一同來參與古坑鄉親日，共同歡度端午假期。



▲遊樂園業者以日本動漫中常見的美食，打造動漫美食聖地。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.16)



▲遊客開心於參加動漫盛會，在車展前合影。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.16)