屏縣首辦印尼開齋節　穆斯林移工歡慶新年

屏東縣政府勞工處16日在唐榮國小停車場舉辦「107年慶祝印尼開齋節暨法令宣導」活動，首先由穆斯林IDI長老主持祈福儀式，之後外籍勞工們互相祝福，歡慶新年，接著在歡樂的氣氛欣賞印尼及越南舞蹈表演，隨樂舞擺動解鄉愁，也邀請民眾共同參與，欣賞異國文化、印尼特色美食品嘗。

為讓民眾更加了解印尼籍勞工的宗教信仰，提倡尊重、包容、互相的友善環境，屏東縣政府首次舉辦印尼開齋節活動，與穆斯林移工朋友歡慶過年，由於活動當天巧遇端午連假，現場也提供素肉粽與移工朋友一起文化交流。

屏東縣現有印尼籍勞工近3千人，多數印尼籍勞工主要信奉伊斯蘭（回）教，伊斯蘭齋戒月為期30天，齋戒月結束後的開齋節，相當於華人的農曆新年，開齋節當天信徒將進行祈禱，代表新生。



▲屏東縣政府首次舉辦印尼開齋節活動，與穆斯林移工朋友歡慶過年。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.16）

勞工處周明祥科長特別穿著印尼傳統服裝參與活動，他表示，感謝離鄉背井的移工們到屏東協助經濟發展，縣府團隊也會持續加強營造優良的就業環境，期盼藉由宗教的力量支撐他們克服思鄉情緒及在台工作的辛勞。

現場立委鍾佳濱送來數十箱香蕉贈外籍移工們一起挺蕉農，也邀請到屏東縣警察局、內政部移民署屏東專勤隊設攤宣導相關法令，希望以輕鬆的氣氛下同時學習法令知識，讓雇主安心聘僱，外籍勞工放心工作，勞資和諧齊心攜手共創幸福屏東多元友善城市。



▲工作人員裝扮如同維安部隊肩負保全工作。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.16）