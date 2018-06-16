計程車莫斯科市中心衝撞人群8傷 非蓄意

（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯官員和目擊者表示，一輛計程車今天在莫斯科紅場附近衝撞人群，造成8人受傷，包括抵莫斯科觀賞世界盃足球賽的2名墨西哥女球迷受輕傷。

莫斯科交通管理當局表示，肇事的計程車司機持吉爾吉斯核發的駕駛執照。吉爾吉斯是主要信奉伊斯蘭教的前蘇聯共和國。當局引述已被捕司機表示，他並非蓄意把計程車開入人群中。

警方表示，有8人在這起事故中受傷。一名目擊者表示，部分被撞的人穿著墨西哥隊制服顏色的服裝。墨西哥隊將於17日在莫斯科魯茲尼基體育館（Luzhniki）登場的世界盃首仗迎戰德國隊，目前已有數千名墨西哥球迷抵莫斯科準備觀戰。