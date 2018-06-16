華府龍舟賽 巴拉圭駐美大使：台巴邦交堅實

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）華府今天舉辦龍舟賽，巴拉圭駐美大使羅哈斯也特別到場參與盛會。他表示，巴拉圭與台灣60年邦誼不變，兩國共享價值是無價的，也感謝台灣政府對巴拉圭長年提供的各項援助。

華府龍舟賽今年已經進入第17屆，這項比賽也早成為華府當地進入夏天的重要水上活動，吸引不少當地民眾組隊參加。除了總統蔡英文外，美國總統川普（Donald Trump）今年也特別發表書面賀詞。

羅哈斯（German Rojas）與馬紹爾群島駐美大使札基歐斯（Gerald Zackios），以及美國在台協會（AIT）貿易暨商業組組長盧治凱（Francis Ruzicka）等政要都到場祝賀。