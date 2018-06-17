NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈女友呻吟聲像小孩！後遺症讓他崩潰影片曝光！莫斯科計程車撞人群8傷凱擘大寬頻500M只要$799
地方

《巷弄裡的好味道》鯛魚浪花裡　燒出好滋味

記者李春台／桃園報導2018/06/17 09:52
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

今天《巷弄裡的好味道》要介紹的滋味不僅僅存在舌尖口鼻之間，還留在心頭上的點滴方寸裡頭。浪花鯛魚燒這聽起來頗有日本味的店名，開業至今在桃園甜品業圈中著實捲起不小的風潮。老闆顧德川從電視台新聞主管轉戰烘焙業，先是花了半年的時間專業烘焙課、考丙級烘焙執照，接著多次到日本考察，最後決定引進原汁原味的鯛魚燒，就連機器也是特别從日本訂做的。


▲不要小看這兩塊燒烤鯛魚燒的鐵板，每三個月鐵板上的不沾塗層就得要老闆自己重新塗上一遍。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.17）

顧德川認為，做生意要成功很重要的秘訣就是要做出市場區格，因此除了傳統的紅豆和奶油口味，他還研發了多種獨門配方，像是用整個OREO餅乾入料的OREO口味、利用貢糖方式手作內餡，口口吃得到花生顆粒的香甜花生、QQ甜甜的黑糖麻糬、類似日式烤麻糬口感，不含糯米成分的白鯛，以及最新研發的可頌鯛魚燒，超過十種口味，而且餅皮還可以依客人喜愛自由搭配內餡。


▲顧德川研發用可頌皮來包裹餡料，意外獲得顧客的喜愛。（圖／顧德川提供 , 2018.06.17）

顧德川說：「受限於時間及體力的關係，也許有些東西我會用到半成品，但我會跟廠商要求依照他的要求調製。」如此一來，供貨廠商提供給的是客製化的產品，他也提供給客人的也一樣是客製化的美食。即使各家賣鯛魚燒都類似公版，但是他加上一點點創意，不管口味是怎樣，就是把市場區隔開來，「我走自己的路，堅持下去，那就是對的。」

傳統加上創新，鯛魚燒的好滋味連日本人都認同。顧德川說，店裡賣的「白鯛」雖然在日本當地有人賣，但不常見，有位日本朋友知道他有賣「白鯛」，一試成主顧，還說味道比日本的好吃，曾一口氣買了60隻的白鯛，說是要送給日本朋友品嘗這家鄉口味。


▲白鯛外酥內軟Q口感讓日本人都稱讚。（圖／顧德川提供 , 2018.06.17）

中年轉業會擔心成敗嗎? 顧德川倒是信心滿滿地說，決定開業後，他花了很多時間準備，不論是硬體的機器或是食材的選擇，「除了口味我每家都試，還得考量成本。」他強調，因為鯛魚燒是平民小吃，若用到像法國藍帶那樣的高檔食材，相對成本就會拉高，自然會反應在售價上，對客人來講就不能大眾化，「所以食材，我會客製化，會針對我的客群去設計，選大家都能接受的價格，在那個價格內，做到合理甚至是物超所值的品質，這是我在經營上面的堅持。」

顧德川憶及初開業時，也曾遇到很多意想不到的「驚喜」，包括開業前一天試機，機器燒掉，他繞了整個桃園市卻因機器是日本製的，內部零件台灣根本買不到，幸好店裡老闆經驗豐富，建議他用替代品試試，還畫圖教他怎麼安裝，才順利解除無機可用的窘境，「到現在那張手繪圖我都還收得好好的！」

另外，鯛魚燒的模板是鐵弗龍材質，每三個月就得重新鍍模，顧德川除了得無師自通自己拼拆機器，遇到比較麻煩又解不開的難題時，就是找好友們幫忙處理。他笑說，所有創業會發生難題，他都遇到了，「還好自己人緣還不錯，才找得到很多朋友相助。」

現在，他的鯛魚燒在桃園有兩家分店，均採小櫃位方式經營，顧德川想要追求的不僅僅是給客人舌尖口鼻之間的感官享受；在他自己的心裡，想必那滋味更是百味雜陳，酸甜苦辣點滴在心。


▲顧客吃的鯛魚燒香酥甜美，老闆顧德川心中的鯛魚燒則是五味雜陳點滴都是人生。（圖／顧德川提供 , 2018.06.17）

關鍵字浪花鯛魚燒華泰名品城顧德川中年轉業
屏縣首辦印尼開齋節　移工歡慶新年端午節連假好去處　雲林祕境山海遊

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan