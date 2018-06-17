《巷弄裡的好味道》鯛魚浪花裡　燒出好滋味

▲不要小看這兩塊燒烤鯛魚燒的鐵板，每三個月鐵板上的不沾塗層就得要老闆自己重新塗上一遍。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.17）

今天《巷弄裡的好味道》要介紹的滋味不僅僅存在舌尖口鼻之間，還留在心頭上的點滴方寸裡頭。浪花鯛魚燒這聽起來頗有日本味的店名，開業至今在桃園甜品業圈中著實捲起不小的風潮。老闆顧德川從電視台新聞主管轉戰烘焙業，先是花了半年的時間專業烘焙課、考丙級烘焙執照，接著多次到日本考察，最後決定引進原汁原味的鯛魚燒，就連機器也是特别從日本訂做的。

顧德川認為，做生意要成功很重要的秘訣就是要做出市場區格，因此除了傳統的紅豆和奶油口味，他還研發了多種獨門配方，像是用整個OREO餅乾入料的OREO口味、利用貢糖方式手作內餡，口口吃得到花生顆粒的香甜花生、QQ甜甜的黑糖麻糬、類似日式烤麻糬口感，不含糯米成分的白鯛，以及最新研發的可頌鯛魚燒，超過十種口味，而且餅皮還可以依客人喜愛自由搭配內餡。



▲顧德川研發用可頌皮來包裹餡料，意外獲得顧客的喜愛。（圖／顧德川提供 , 2018.06.17）

顧德川說：「受限於時間及體力的關係，也許有些東西我會用到半成品，但我會跟廠商要求依照他的要求調製。」如此一來，供貨廠商提供給的是客製化的產品，他也提供給客人的也一樣是客製化的美食。即使各家賣鯛魚燒都類似公版，但是他加上一點點創意，不管口味是怎樣，就是把市場區隔開來，「我走自己的路，堅持下去，那就是對的。」

傳統加上創新，鯛魚燒的好滋味連日本人都認同。顧德川說，店裡賣的「白鯛」雖然在日本當地有人賣，但不常見，有位日本朋友知道他有賣「白鯛」，一試成主顧，還說味道比日本的好吃，曾一口氣買了60隻的白鯛，說是要送給日本朋友品嘗這家鄉口味。



▲白鯛外酥內軟Q口感讓日本人都稱讚。（圖／顧德川提供 , 2018.06.17）

中年轉業會擔心成敗嗎? 顧德川倒是信心滿滿地說，決定開業後，他花了很多時間準備，不論是硬體的機器或是食材的選擇，「除了口味我每家都試，還得考量成本。」他強調，因為鯛魚燒是平民小吃，若用到像法國藍帶那樣的高檔食材，相對成本就會拉高，自然會反應在售價上，對客人來講就不能大眾化，「所以食材，我會客製化，會針對我的客群去設計，選大家都能接受的價格，在那個價格內，做到合理甚至是物超所值的品質，這是我在經營上面的堅持。」

顧德川憶及初開業時，也曾遇到很多意想不到的「驚喜」，包括開業前一天試機，機器燒掉，他繞了整個桃園市卻因機器是日本製的，內部零件台灣根本買不到，幸好店裡老闆經驗豐富，建議他用替代品試試，還畫圖教他怎麼安裝，才順利解除無機可用的窘境，「到現在那張手繪圖我都還收得好好的！」

另外，鯛魚燒的模板是鐵弗龍材質，每三個月就得重新鍍模，顧德川除了得無師自通自己拼拆機器，遇到比較麻煩又解不開的難題時，就是找好友們幫忙處理。他笑說，所有創業會發生難題，他都遇到了，「還好自己人緣還不錯，才找得到很多朋友相助。」

現在，他的鯛魚燒在桃園有兩家分店，均採小櫃位方式經營，顧德川想要追求的不僅僅是給客人舌尖口鼻之間的感官享受；在他自己的心裡，想必那滋味更是百味雜陳，酸甜苦辣點滴在心。



▲顧客吃的鯛魚燒香酥甜美，老闆顧德川心中的鯛魚燒則是五味雜陳點滴都是人生。（圖／顧德川提供 , 2018.06.17）