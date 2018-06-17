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想在中國上市得設黨支部 台企稱新規倒退如文革

中央社2018/06/17 08:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海17日電）根據中國證監會新修訂的規定草案，上市公司要設立共產黨組織。有台籍企管諮詢業者表示，這形同將設立黨組織列為核准上市申請的要件，這樣的做法「好像回到文革」。

不願具名的上海地區台籍企管諮詢業者表示，中國本來就規定大型企業要有黨組織，「像富士康就有中共黨支部」，只是過去並沒有把建立黨組織列為上市審核條件。

如今官方對上市公司做出設立共產黨組織的要求，他說，在申請上市競爭激烈的中國，這就會成為審核上市的要件之一，「外資公司不成立都不行，而且成立了還得運作。」

他說：「商業社會加上這一條，覺得好像回到文革。」

梳理公開資料，2012年5月中共中央辦公廳印發「關於加強和改進非公有制企業黨的建設工作的意見（試行）」時，就已經對民營企業提出要求：「努力實現職工50人以上的非公有制企業有黨員；具備建立黨組織條件的企業，實現黨的組織覆蓋﹔因條件暫不具備尚未建立黨組織的企業，實現黨的工作覆蓋。」

這份意見還說：「有3名以上正式黨員、條件成熟的，要單獨建立黨組織。」

不過，受訪的企管諮詢人士不認為中國證監會的這項新政會趕跑外資，因為「上市利益很大」，只是官方的做法讓人「感覺很不好」。

他認為，大陸近年來一直在加強思想教育，這項上市新規反映的也是同樣的氛圍，但這就好比「太陽與北風」的道理，想達到目的，不同手段會造成相反結果，「現在就是北風。」

中國證券監督管理委員會15日公布新修訂的「上市公司治理準則」草案，其中一項改變是「上市公司加強黨建」，要求上市公司根據中共黨章規定設立共產黨組織。

根據人民網，中國證監會主席劉士余去年2月就表示，會推動各上市公司在公司章程中進一步明確黨組織的架構、任務、規則。

他當時表示，在不同股權結構的上市公司中，黨的組織承擔的任務是不同的。在國有控股的上市公司當中，公司的黨委是政治核心、是領導核心，在民營控股上市公司當中，應按照中國公司法的要求，落實好黨的準則和黨員權利。（編輯：翟思嘉）1070617

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