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離譜！華航班機故障　空服員竟丟下旅客「回旅館休息」

社會中心／綜合報導2018/06/17 09:18
▲華航一架 5 月 10 日凌晨 0 時 40 分由​​舊金山起飛返回台北的 ​​CI-003 班機，臨時延後起飛，不料華航竟先請組員回到旅館休息，留下全機旅客待在機上，引發不滿。（圖／中央社資料圖片）
▲華航一架 5 月 10 日凌晨 0 時 40 分由​​舊金山起飛返回台北的 ​​CI-003 班機，臨時延後起飛，不料華航竟先請組員回到旅館休息，留下全機旅客待在機上，引發不滿。（圖／中央社資料圖片）

上月 10 日，華航一架由舊金山飛返台灣的班機，因為故障而延遲起飛，不料航空公司為了考量空服員的工時問題，竟然先行讓空服員撤離休息，留下全機旅客待在飛機上，引發不滿；對此，民航局表示，若經調查確認違法，將可罰 60 萬至 300 萬元。

綜合媒體報導，華航一架在 5 月 10 日凌晨 0 時 40 分由​​舊金山起飛返回台北的 ​​CI-003 班機，​​因為發生機械故障等原因，導致延後起飛。華航方面當時考量到機組人員的工時問題，竟然先請組員回到旅館休息，留下全機旅客待在機上，引發旅客不滿。


華航考量到機組人員工時問題，竟然先請組員回到旅館休息，留下全機旅客待在機上，引發旅客不滿。（示意圖／中央社資料圖片）

報導指出，事後有旅客指控，當時機組人員全數下機，只留下地勤人員，雖然後來旅客也被送至飯店休息，不過按規定，空服員必須負責讓旅客安全下機之後才能離開，否則若飛機上發生意外或火警，誰來疏散旅客？而華航最後針對此事，僅記座艙長一支小過處分，讓旅客感到無法接受。

對此，民航局表示，華航的做法已明顯違反了《民航法》規定「組員離機時、所有乘客必須下機」之安全準則，若經調查後確認違法，將要求相關人員及華航提出改善措施，並依《民航法》相關規定懲處，可開罰 60 萬至 300 萬元。

關鍵字華航空服員民航法民航局
平底鍋煮馬爾濟斯　男被逮稱惡作劇

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