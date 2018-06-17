離譜！華航班機故障　空服員竟丟下旅客「回旅館休息」

上月 10 日，華航一架由舊金山飛返台灣的班機，因為故障而延遲起飛，不料航空公司為了考量空服員的工時問題，竟然先行讓空服員撤離休息，留下全機旅客待在飛機上，引發不滿；對此，民航局表示，若經調查確認違法，將可罰 60 萬至 300 萬元。

綜合媒體報導，華航一架在 5 月 10 日凌晨 0 時 40 分由​​舊金山起飛返回台北的 ​​CI-003 班機，​​因為發生機械故障等原因，導致延後起飛。華航方面當時考量到機組人員的工時問題，竟然先請組員回到旅館休息，留下全機旅客待在機上，引發旅客不滿。