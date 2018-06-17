裘莉訪伊拉克摩蘇爾 籲全球關注重建進程

聯合國難民署（UNHCR）的影片及照片顯示，這位好萊塢女星與西摩蘇爾的家庭會面，她也走過遭炸毀的街道。

伊拉克部隊去年7月自伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子手中收復摩蘇爾。伊斯蘭國3年前佔領這座城市，並發動軍事行動將摩蘇爾作為哈里發國（caliphate）的重鎮，當地90萬居民被迫逃離家園。

路透社報導，除了西部舊城外，摩蘇爾大致上已恢復常態，流離失所的居民也離開附近的臨時安頓處，返回家園。

由伊拉克政府軍、庫德族戰士及什葉派民兵組成的10萬人聯軍，向伊斯蘭國發動攻勢，西摩蘇爾的舊城因而幾乎全毀。

當時以美國為首的聯軍，也向什葉派民兵及庫德族戰士提供空中支援 。

當地重建速度緩慢。

裘莉於聯合國難民署的聲明中表示：「這是我與UNHCR合作多年來，看過最嚴重的破壞情況。這裡的人失去了一切。」

聯合國難民署指出，裘莉2001年開始與UNHCR合作，探視伊拉克、柬埔寨及肯亞等國被迫離鄉背井的人民。這是她的第5次造訪伊拉克。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070617