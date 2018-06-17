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正妹網紅直播「未穿內衣」　粉紅兩點鏡頭前左右晃動挨批

編輯中心／綜合報導2018/06/17 09:44
▲中國大陸一名正妹網紅日前直播「未穿內衣」，粉紅兩點鏡頭前左右晃動挨批。（圖／翻攝自微博）
▲中國大陸一名正妹網紅日前直播「未穿內衣」，粉紅兩點鏡頭前左右晃動挨批。（圖／翻攝自微博）

直播產業日漸崛起，越來越多人將事業發展於直播平台上。中國大陸一名經營自創服飾品牌的正妹網紅「心藍 Grace 」日前直播穿搭時忘記穿內衣，胸前兩點竟然就在鏡頭前若隱若現、左右晃動，許多網友看後都紛紛撻伐，懷疑她是「計畫性露點」，痛批她城府很深，想紅故意走光。

根據《英國廣播公司》報導，中國大陸直播產業 2016 年淨賺人民幣約有 528 億元（折合台幣約為 2500 億元），許多主播年收入動輒千萬，人氣較旺的網紅收入甚至比 A 咖女星范冰冰更高，從網路直播平台慢慢累積實力與粉絲，漸漸走紅後再跨入現實世界，舉凡主持、戲劇、唱歌、代言等，不論是販賣自創品牌商品或食品，都讓粉絲瘋狂購買、景仰追從。


▲百萬人氣主播「心藍 Grace 」，目前已跨足自創服飾品牌。（圖／翻攝自微博）

而藉由美妝教學走紅的百萬人氣主播「心藍 Grace 」，目前已跨足自創服飾品牌，經常利用直播與粉絲互動、分享穿搭，怎料日前竟沒穿內衣就開播，胸前兩點不慎見客卻引發粉絲反感，痛批她心機很重、根本就是計畫好，「想紅？故意不穿內衣？」「她就是一個假裝天真可愛的槓精！」「真是夠了！能穿上內衣嗎」、「想靠胸部紅啊？真是無所不用其極......」


▲「心藍 Grace 」經常利用直播與粉絲互動、分享穿搭。（圖／翻攝自微博）


▲「心藍 Grace 」長相甜美，擁有超高人氣與百萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

關鍵字心藍grace直播網紅露點胸部內衣
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